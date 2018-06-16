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Şanlıurfa'da siyasilerden sağduyu çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonrası siyasi partilerin kentteki temsilcileri, birlik ve beraberlik mesajları vererek, kavga ve şiddetten uzak durulması çağrısında bulundu

Şanlıurfa'da siyasi partilerin il başkanları, Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırıyı lanetleyerek itidal çağrısında bulundu.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kritik bir seçime doğru gittiğini aktararak her türlü saldırı ve kışkırtmalara karşı herkesin tek yürek olması gerektiğini söyledi.

Vatandaşın şiddete asla prim vermemesi gerektiğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Maalesef vekilimizin seçim çalışmaları esnasında bir nahoş hadise yaşandı. Tabii ki olaylar adli ve idari yönden çok boyutlu araştırılıyor. Bu çok basit bir konu değildir. Dolayısıyla olay çok yönlü değerlendirilecek, sonunda gerçek gün yüzüne çıkacaktır. Bölgede yaşayan tüm halkımızdan özellikle istirhamımız var. Vatandaşımızın bu hassas günlerde tahrike kapılmadan, sabır ve sağduyu ile hareket etmelerini bekliyoruz. Olay çok taze daha fazla kötü hadisenin yaşanmaması için herkes gayret göstermelidir. Halkımız tedirgin olmasın devletimiz gereken her türlü önlemi almış durumdadır."

- "Üzücü olaylardan uzak durulmalı"

CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir da siyaset ve demokrasinin bir bütün olduğunu belirterek siyasette şiddetin yerinin olmadığını aktardı. Kamuoyuna sağduyu çağrısı yapan Cidir, herkesin birbirine saygı göstermek zorunda olduğunu vurguladı.

Herkesin demokratik olgunluğu artıracak girişimlerde bulunması gerektiğine işaret eden Cidir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şiddet, siyasetin içerisinde olmamalıdır. Türkiye şiddetten ve çatışma ortamından çok çekti, halen şiddetin yol açtığı pek çok sorunu bertaraf etmeye çalışıyoruz. Siyaseti şiddetin dışına çıkarmak için tüm siyasetçiler üzerine düşeni yapmalıdır. Seçime giderken, hep beraber ülkemizdeki demokratik olgunluğu artıracağımız. Kavgadan, şiddetten, üzücü olaylardan uzak bir seçim süreci yürütmemiz gerekiyor."

- "Soğuk kanlı olmalıyız"

MHP İl Başkanı Mahmut Güneş ise saldırıdan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Olayın her yönüyle üzücü olduğuna dikkati çeken Güneş, şunları söyledi:

"Bir milletvekili ve ailesine yönelik kötü bir saldırıdır. Olayda hayatını kaybedenler var. Konu her yönüyle incelenmeli. Çeşitli siyasilere yönelik PKK tarafından bölgede geçmişte saldırılar oldu, bu da benzeri bir durum gibi görünüyor. Soğuk kanlı olmalıyız, sabrı elden bırakmamak gerekir. 24 Haziran'ı şiddetten uzak bir ortamda geçirmek gerekir."

- "Elimizden geleni yaparız"

HÜDA PAR İl Başkanvekili Basri Demir ise saldırıyı kınadıklarını ifade ederek "Bayram dolayısıyla herkes bir araya gelir, kucaklaşır. Herkesin sağduyulu olması lazım. Seçimlerin huzurlu bir ortamda geçmesi için biz parti olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Her türlü inisiyatifi almaktan çekinmeyiz. Siyasette şiddetin yeri olmadığını kimsenin unutmaması lazım." şeklinde konuştu.

BBP İl Başkanı Sabri Cavcı da bu tür saldırıların birlik ve beraberliğe zarar veremeyeceğini vurgulayarak millette provokasyonlara gelmemesi çağrısında bulundu. Suruç'ta kimsenin istemediği üzücü bir hadisenin yaşandığını anlatan Cavcı, saldırıyı yapanları ve arkasındaki güçleri nefretle kınadığını ve lanetlediğini söyledi. Faillerin ve arkasındaki güçlerin en kısa zamanda adaletin önüne çıkarılması gerektiğini bildiren Cavcı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

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- 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi Çağrı siyasi partiler Suruç Şanlıurfa

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