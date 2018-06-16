Şanlıurfa'da siyasilerden sağduyu çağrısı

Şanlıurfa'da siyasi partilerin il başkanları, Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırıyı lanetleyerek itidal çağrısında bulundu. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kritik bir seçime doğru gittiğini aktararak her türlü saldırı ve kışkırtmalara karşı herkesin tek yürek olması gerektiğini söyledi. Vatandaşın şiddete asla prim vermemesi gerektiğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: "Maalesef vekilimizin seçim çalışmaları esnasında bir nahoş hadise yaşandı. Tabii ki olaylar adli ve idari yönden çok boyutlu araştırılıyor. Bu çok basit bir konu değildir. Dolayısıyla olay çok yönlü değerlendirilecek, sonunda gerçek gün yüzüne çıkacaktır. Bölgede yaşayan tüm halkımızdan özellikle istirhamımız var. Vatandaşımızın bu hassas günlerde tahrike kapılmadan, sabır ve sağduyu ile hareket etmelerini bekliyoruz. Olay çok taze daha fazla kötü hadisenin yaşanmaması için herkes gayret göstermelidir. Halkımız tedirgin olmasın devletimiz gereken her türlü önlemi almış durumdadır."

- "Üzücü olaylardan uzak durulmalı" CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir da siyaset ve demokrasinin bir bütün olduğunu belirterek siyasette şiddetin yerinin olmadığını aktardı. Kamuoyuna sağduyu çağrısı yapan Cidir, herkesin birbirine saygı göstermek zorunda olduğunu vurguladı. Herkesin demokratik olgunluğu artıracak girişimlerde bulunması gerektiğine işaret eden Cidir, şu değerlendirmeyi yaptı: "Şiddet, siyasetin içerisinde olmamalıdır. Türkiye şiddetten ve çatışma ortamından çok çekti, halen şiddetin yol açtığı pek çok sorunu bertaraf etmeye çalışıyoruz. Siyaseti şiddetin dışına çıkarmak için tüm siyasetçiler üzerine düşeni yapmalıdır. Seçime giderken, hep beraber ülkemizdeki demokratik olgunluğu artıracağımız. Kavgadan, şiddetten, üzücü olaylardan uzak bir seçim süreci yürütmemiz gerekiyor." - "Soğuk kanlı olmalıyız" MHP İl Başkanı Mahmut Güneş ise saldırıdan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Olayın her yönüyle üzücü olduğuna dikkati çeken Güneş, şunları söyledi: "Bir milletvekili ve ailesine yönelik kötü bir saldırıdır. Olayda hayatını kaybedenler var. Konu her yönüyle incelenmeli. Çeşitli siyasilere yönelik PKK tarafından bölgede geçmişte saldırılar oldu, bu da benzeri bir durum gibi görünüyor. Soğuk kanlı olmalıyız, sabrı elden bırakmamak gerekir. 24 Haziran'ı şiddetten uzak bir ortamda geçirmek gerekir."