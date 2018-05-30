"Şanlıurfa'daki okul sayısı 4 kat arttı"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'daki okul sayısını AK Parti iktidarları döneminde 4 kat artırdıklarını belirterek, bu sayıyı yıl sonuna kadar 20 bine çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

Fakıbaba, Şanlıurfa Öğretmenevi'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve müftülük personeli için düzenlenen iftar programında, partisinin iktidarları döneminde her alanda büyük gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin genç nüfusunun iyi eğitilmesinde öğretmenlere büyük görevler düştüğünü ifade eden Bakan Fakıbaba, gelecek dönemin başarılı gençlerin elinde şekilleneceğini dile getirdi.

Eğitim kalitesinin artırılması için gelecek dönemde daha fazla çalışacaklarını vurgulayan Ahmet Eşref Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet döneminden AK Parti iktidarına kadar Şanlıurfa'da 5 bin 213 okulumuz varken, bu sayı 2018 sonunda 20 bin olacak. Şanlıurfa'daki okul sayısını AK Parti iktidarı döneminde 4 katı artırdık, bu müthiş bir başarıdır. Bizim gençliğimizde yeni okul falan bilmezdik, hep tek bir okulumuz vardı. Zannederdik ki okul hep bir tane ve hep öyle devam edecek. Şanlıurfa'da 2018'de kazandıracağımız derslik sayısı 4 bindir. Şu an 7 bin öğretmen eksiğimiz var, inşallah 5 bin de öğretmen atanacak."

Fakıbaba, eğitimcilerin 24 Haziran seçimlerinde sandıklardaki görevini ise en iyi şekilde yapacağına inandığını da sözlerine ekledi.

İftara, Vali Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, İl Müftüsü İhsan Açık ile ilçe milli eğitim müdürleri ile ilçe müftüleri katıldı.

