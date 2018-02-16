Şaphane AK Parti Heyeti’nden Başkan Çetinbaş’a ’hayırlı olsun’ ziyareti

Şaphane AK Parti ilçe Başkanı Murat Çakır, İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları ile birlikte, Kütahya AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Murat Çakır, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen 6. Olağan kongremizde İl Başkanlığı görevine tekrar seçilen Ali Çetinbaş Başkanımıza İl Genel Meclisi Üyelerimiz, teşkilat üyelerimiz ve muhtarlarımız ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İl Başkanımıza ve yönetim kuruluna bu kutlu davada başarılar diler, hayırlı olmasını temenni ederiz. Bizler bu kutlu yolda belirlenen hedefler doğrultusunda bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Daha sonra beraberindeki Şaphane heyetiyle İl Genel Meclis Başkanımız Musa Yılmaz’ı ziyaret eden Başkan Çakır, ’’İl Genel Meclisi Başkanımız Musa Yılmaz’ı Şaphane İl Genel Meclisi üyemiz ve muhtarlarımızla birlikte ziyaret ettik. Şaphane’miz ve köylerimiz ile ilgili taleplerimizi ilettik. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin’’ diye konuştu. (YD-EFE)
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