Sarıeroğlu'ndan Anneler Günü'ne özel ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Anneler Günü dolayısıyla Keçiören'de Güçsüzler Yurdu'nu ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sarıeroğlu'na ziyaretinde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak eşlik etti.
Burada, yaşlıların Anneler Günü'nü kutlayan Bakan Sarıeroğlu, ellerini öpüp hediyeler verdi.
Yaşlılarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Sarıeroğlu, yurt sakinlerine "bayram ikramiyelerinin yatacağı" bilgisini verdi.
Sarıeroğlu'nun, Güçsüzler Yurdu'nda evlenen yaşlı bir çiftle yaptığı konuşma, renkli görüntüler oluşturdu.
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