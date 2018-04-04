Sarıgöl’de Alparslan Türkeş için lokma hayrı

Sarıgöl Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı tarafından 21 yıl önce vefat eden MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in anısına lokma döktürerek mevlit okutuldu.

MHP Sarıgöl İlçe Teşkilatı tarafından Sarıgöl Belediye Meydanında 1500 kişiye hazırlatılan lokmalar dağıtılırken, Alparslan Türkeş için Kur’an-ı Kerim ve mevlit okutularak MHP kurucu Lideri Alparslan Türkeş’i saygıyla anıldı.

MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı yaptığı açıklamada, "21 yıl önce MHP’nin kurucu liderimiz vefat etti. Bizler onun çizdiği yolda yürümeye devam etmekteyiz. Ölümünün 21. yılında Kur’an-ı Kerim ve mevlit okuttuk. Lokma döktürerek hayrını yaptık. Kurucu liderimiz bizim her zaman liderimiz olarak gönüllerde yaşayacaktır" dedi.