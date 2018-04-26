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Sarıgöl’de dayanışma yemeği

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 13:26 | Son Güncelleme

AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatı tarafından dayanışma yemeği düzenlendi.AK Parti Sarıgöl İlçe teşkilatı 200 kişilik katılımla dayanışma yemeği düzenledi.

Sarıgöl’de dayanışma yemeği

AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatı tarafından dayanışma yemeği düzenlendi.
AK Parti Sarıgöl İlçe teşkilatı 200 kişilik katılımla dayanışma yemeği düzenledi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği yemekte AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, "AK Parti olarak her seçimde olduğu gibi yine tek yumruk halindeyiz. Eski ve yeni yönetim el eledir. Görevler bir nöbet değişimidir ama birlik ve beraberliğimiz kalıcıdır. Katılımlarınız için teşekkür ederim. 24 Haziran seçimlerinde teşkilat olarak birlikte ev ev dolaşarak çalışma yapacağız" diye konuştu.
Yemeğe AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, AK Parti Manisa 24. Dönem Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş, Kadın Kolları İlçe Başkanı Av. Fergül Tatar, Gençlik Kolları İlçe Başkanı Cavit Batuk, eski il ve ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Sarıgöl’de dayanışma yemeği

Sarıgöl’de dayanışma yemeği

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