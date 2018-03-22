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Sarkozy: “Kaddafi iddiaları hayatımı cehenneme çevirdi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 14:33 | Son Güncelleme

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hakkındaki iddiaları reddederek, “Kaddafi iddiaları hayatımı cehenneme çevirdi” dedi.Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dönemin Libya eski lideri Muammer Kaddafi’den kampanyalarına usulsüz şekilde mali kaynak aldığına ilişkin iddiaları reddederek, Kaddafi iddialarının hayatını cehenneme çevirdiğini dile getirdi.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hakkındaki iddiaları reddederek, “Kaddafi iddiaları hayatımı cehenneme çevirdi” dedi.
Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dönemin Libya eski lideri Muammer Kaddafi’den kampanyalarına usulsüz şekilde mali kaynak aldığına ilişkin iddiaları reddederek, Kaddafi iddialarının hayatını cehenneme çevirdiğini dile getirdi. “Herhangi somut bir delil olmadan suçlanıyorum” diyen 63 yaşındaki Fransız eski Cumhurbaşkanı, görevi kötüye kullandığına ilişkin suçlamaları da reddetti.
Fransız Le Figaro gazetesi, Perşembe günü Sarkozy’nin ifadelerine ilişkin bir metin yayınlamıştı. Metne göre, Sarkozy hakkındaki suçlamaların “ciddi” olduğunun bilincinde olduğunu kaydederek, bu iddiaları “iftira” olarak nitelendirdi. Fransız lider söz konusu iddiaların, 2011 yılından bu yana hayatını “cehenneme” çevirdiğini söyledi. Sarkozy, "Davada adı geçenlerle, arkadaşlarımla ve meslektaşlarımla olan ilişkimdeki yükümlülüklerimden kaçmadım ve ifadelerini de etkilemeye çalışmadım" ifadelerini kullandı.
Fransız lider, 2007 yılındaki seçim kampanyasına “Yasa dışı yollarsan mali kaynak sağlamak”, “Libya kamu fonlarını zimmetine geçirmek” ve “Pasif yolsuzluk” suçlamalarıyla yargılanacak. İki gün sorgulandıktan sonra serbest bırakılan Sarkozy, Kaddafi’nin devrilmesiyle sonuçlanan süreci başlatan operasyonda Fransa’nın rolü nedeniyle kendisinden intikam alınmak istendiğini savunuyor.
Sarkozy, 2007 yılındaki seçim kampanyasına "yasa dışı yollardan mali kaynak sağlamak", "Libya kamu fonlarını zimmetine geçirmek" ve "pasif yolsuzluk" suçlamalarıyla yargılanacak.
Fransa’da Sarkozy hakkında seçim kampanyası için Muammer Kaddafi’den milyonlarca euro mali kaynak aldığına ilişkin iddiaların ortaya atılmasıyla 2013 yılında soruşturma başlatılmıştı.

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