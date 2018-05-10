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"Sarkozy ve arkadaşları, dinlerin cahilidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

İSİPAB Türk Grubu Başkanı Orhan Atalay: - "Sarkozy ve arkadaşları, dinlerin, kutsal kitapların cahilidirler. Bunların işi bu değil, bu ilahiyatçıların işidir" - "Bir ilahiyatçı ve üç kitabı defalarca okumuş biri olarak söylüyorum, eğer bugün bir kitaptan şiddet ifadeleri ayıklanacaksa ayıklanması gerekenler Tevrat'tadır, İncil'dedir"

YILDIZ AKTAŞ - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Fransa'da bazı ayetlerin çıkarılmasına yönelik bildiriye ilişkin, "Sarkozy ve arkadaşları, dinlerin, kutsal kitapların cahilidirler. Bunların işi bu değil, bu ilahiyatçıların işidir." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'da 300 kişinin imzasıyla yayımlanan, "Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasına" ilişkin bildiriye tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim'de ne Yahudiler ne de daha doğuşundan itibaren İslam ile çatışma halinde bulunan Paganlara karşı bir şiddet unsuru olduğunu belirten Atalay, tam tersine Kur'an-ı Kerim'in "ötekini bütün değerleriyle" kabul eden bir amaca odaklandığını ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'in "Sizin dininiz size, benim dinim de bana" diyerek dayatmayı ve şiddeti ortadan kaldırdığının altını çizen Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam'da, hiçbir zaman kilisenin söylediği gibi 'benim dışımda felah yoktur', 'insanları zorla içeri sok' denilmemiştir, 'dininde zorlama yok' denilmiştir. Sarkozy ve arkadaşları eğer bir teklifte bulunacaklarsa Tevrat'ta Yahudi olmayanlara karşı insanların tarlalarını yakmaya, onları öldürmeye kadar şiddet ilham eden ayetlerini değiştirsinler. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilere veya Hristiyanlara şiddeti öneren tek bir ayet gösteremezsiniz. Tam tersine Kur'an-ı Kerim, Yahudileri de Hristiyanları da kendi kitaplarıyla amel etmeye davet eder ve onların inandığı peygamberlerin tamamını kendi bünyesine alır. "

İslam'ın, Müslüman olmayanlara karşı bakışının son derece özgürlükçü, çoğulcu olduğunu vurgulayan Atalay, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin tarihsel bağlamından kopartılmaması gerektiğini, "sözün bağlamıyla doğru anlamına ulaştığını" söyledi.

- "İslam'da engizisyon yok"

Kur'an-ı Kerim'de "Hristiyanları, Yahudileri öldürün." diye bir ayet bulunmadığının altını çizen Atalay, sadece "sizi dininizden caydırmak için savaşanlarla savaşın" denildiğini, bunun da meşru müdafaa olduğunu kaydetti.

Sarkozy ve arkadaşlarına, üç ilahi kitabı tarafsız şekilde okumalarını tavsiye eden Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunların Kur'an'dan haberleri yok. Sarkozy ve arkadaşları dinlerin, kutsal kitapların cahilidirler. Bunların işi bu değil, bu ilahiyatçıların işidir. Ben bir ilahiyatçı ve üç kitabı defalarca okumuş biri olarak söylüyorum eğer bugün bir kitaptan şiddet ifadeleri ayıklanacaksa ayıklanması gerekenler Tevrat'tadır, İncil'dedir. Kur'an-ı Kerim 'dinde zorlama yoktur' diyor ve bu ayetten dolayı İslam tarihinde asla ve asla engizisyon tarzı bir mahkeme kurulmamıştır. Ama Avrupa Ortaçağı'nda bilime, akla aykırı, tüm bunları cayır cayır ateşte yakan bir engizisyon mahkemeleri süreçleri var. Engizisyonlar, ortaçağda İspanya, Fransa ve İtalya'da Müslümanlık yayılmaya başlayınca, bu süreci durdurmak için kuruldu. Engizisyonların İncil'deki dayanağı 'onları içeri zorla sok' ayetidir."

- "DEAŞ küresel güçlerin, laboratuvarlarında üretilmiştir"

Kur'an-ı Kerim'in kimse tarafından değiştirilemeyeceğinin altını çizen Atalay, "Eğer, DEAŞ ve benzeri örgütler örnek gösteriliyorsa, onların İslam ile alakası yok; bunlar küresel emperyalizmin kendi laboratuvarlarında ürettikleri örgütlerdir. Tıpkı PKK, FETÖ gibi. Bunlar, dünyayı yönetmek isteyen küresel güçlerin, laboratuvarlarında ürettikleri kimini etnisiteyle kimini inançla kimini ideolojiyle besledikleri kendilerine şiddeti esas alan örgütlerdir. " diye konuştu.

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Fransa'daki Bildiri İSİPAB Türk Grubu Başkanı Atalay

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