"Sarkozy ve arkadaşları, dinlerin cahilidir"

YILDIZ AKTAŞ - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Fransa'da bazı ayetlerin çıkarılmasına yönelik bildiriye ilişkin, "Sarkozy ve arkadaşları, dinlerin, kutsal kitapların cahilidirler. Bunların işi bu değil, bu ilahiyatçıların işidir." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'da 300 kişinin imzasıyla yayımlanan, "Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasına" ilişkin bildiriye tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim'de ne Yahudiler ne de daha doğuşundan itibaren İslam ile çatışma halinde bulunan Paganlara karşı bir şiddet unsuru olduğunu belirten Atalay, tam tersine Kur'an-ı Kerim'in "ötekini bütün değerleriyle" kabul eden bir amaca odaklandığını ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'in "Sizin dininiz size, benim dinim de bana" diyerek dayatmayı ve şiddeti ortadan kaldırdığının altını çizen Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam'da, hiçbir zaman kilisenin söylediği gibi 'benim dışımda felah yoktur', 'insanları zorla içeri sok' denilmemiştir, 'dininde zorlama yok' denilmiştir. Sarkozy ve arkadaşları eğer bir teklifte bulunacaklarsa Tevrat'ta Yahudi olmayanlara karşı insanların tarlalarını yakmaya, onları öldürmeye kadar şiddet ilham eden ayetlerini değiştirsinler. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilere veya Hristiyanlara şiddeti öneren tek bir ayet gösteremezsiniz. Tam tersine Kur'an-ı Kerim, Yahudileri de Hristiyanları da kendi kitaplarıyla amel etmeye davet eder ve onların inandığı peygamberlerin tamamını kendi bünyesine alır. "