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Sarp Sınır Kapısı'nda ilk günde 14 kişi oy kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 17:26 | Son Güncelleme

 ARTVİN'in Sarp Sınır Kapısı'nda, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için kurulan sandıkta ilk günde 14 kişi oy kullandı.

Sarp Sınır Kapısı'nda ilk günde 14 kişi oy kullandı

KEMALPAŞA (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Sarp Sınır Kapısı'nda, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için kurulan sandıkta ilk günde 14 kişi oy kullandı.
Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Gümrük Kapısı'nda, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için tek sandık kuruldu. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi için yurt dışına çıkış yapan vatandaşlar oy kullandı. İlk günde 14 kişi oy kullandı.

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Sarp Sınır Kapısı'nda ilk günde 14 kişi oy kullandıSarp Sınır Kapısı'nda ilk günde 14 kişi oy kullandı

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