Saruhanlı CHP’den çocuk istismarına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Saruhanlı İlçe Kadın Kolları Başkanlığı düzenlediği basın toplantısıyla çocuk istismarına tepki gösterdi.

CHP İlçe Lokali’nde düzenlenen basın toplantısına CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Zeki Bilgin de katıldı. Basın açıklaması sırasında ilçe kadın kolları üyeleri tarafından “Çocuk istismarı suçtur, cezasında iyi hal indirimi yapılamaz, susmayacağız”, “Çocuk susar, sen susma, istismara sessiz kalma!” dövizleri açıldı. Çocuklar için endişe duyduklarını, çocuklara koruyucu bir ortam sağlayabilmek için derhal taleplerinin dikkate alınmasını istediklerini belirten CHP Saruhanlı İlçe Kadın Kolları Başkanı Demet Cankurt, "Çocuk istismarı ile ilgili kanunlar, mahkemelerin iyi hal indirimi ya da ceza indirimine imkan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmeli. Çocuklarımıza yurt hizmetini vakıflardan alınarak, devlet eliyle ve denetimli, kontrollü bir şekilde verilmesini talep ediyoruz. Tüm yurtlar ve özel eğitim kurumlarının düzenli olarak çok sıkı denetim ve kontrollere tabi tutulması talep ediyoruz. Çocuk istismarı öven, teşvik edenlere, küçük yaşta evliliği özendirenlere de ağır cezai yaptırımların getirilmesine talep ediyoruz” dedi.

Hükümeti acil olarak bu tedbirleri almaya çağıran Cankurt, “Bilinmeli ki biz kadınlar, çocuklarımızı için güvenli ortamlar oluşturuluncaya kadar, çocuklarımızın korunması için konulmuş yasal çerçeve yeniden düzenleninceye kadar, çocuklarımızın istismar edilmesine zemin hazırlayan kurumlar kapatılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.