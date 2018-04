Saruhanlı’da AK Parti’li kadınlarda Çelikoğlu güven tazeledi

AK Parti Saruhanlı İlçe Kadın Kollarının 5. Olağan Kongresinde mevcut Başkan Hatice Çelikoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Saruhanlı İlçe Kadın Kollarının 5. Olağan Kongresi Saruhanlı Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Saygu duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan heyeti seçildi. Tek listeyle girilen seçimlerde mevcut başkan Hatice Çelikoğlu yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Kongrede konuşan AK Parti Saruhanlı Kadın Kolları Başkanı Hatice Çelikoğlu, “Bizler inandığımız davamız için vereceğimiz mücadeleden vazgeçmeyip aksine güçlenip birbirimizi ve davamızı daha fazla sahipleneceğiz. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi diklenmeden millet olarak dik duracağız inşallah. Bizler her türlü engeli aşabilecek güce sahibiz. Ak Partili kadınlar olarak partimizle mukaddes davamız için her zaman her ortamda verilmesi gereken mücadeleyi vermeye hazırız" dedi.

Kadınlara ulaşma noktasında kadın kollarının çok ciddi çalışma içerisinde olduğuna dikkat çeken Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, “Yerel seçimlere baktığımız zaman kadınlarımızdan ciddi bir oy aldığımızı düşünüyoruz. Bu zaman kadar yapılan her seçim zordu. Bu önümüzde ki seçimler daha zor olacak diyoruz. Gerçekten 2019’da yapılacak seçimler çok daha farklı. Bu zaman kadar olan seçimler hep kırılma noktaları idi. Ama daha önceki kadın kollarımız çok ciddi çalıştılar. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da doğrularla ve sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Yeni bir seçim dönemine giriyoruz. Hangi pozisyonda olursak olalım bu dava için çalışacağız. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kongreye, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, AK Parti Kadın İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen ve yönetimi ile çok sayıda partili katıldı.