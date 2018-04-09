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Savaş; “Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2019 hedefini gerçekleştireceğiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2018 09:33 | Son Güncelleme

AYDIN (İHA)

Savaş; “Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2019 hedefini gerçekleştireceğiz”

AYDIN (İHA)

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