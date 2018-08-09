HABER

"Sayın Erdoğan'ın kabinesinin bilgi vermesini bekliyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2018 13:11 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: - "(ABD ile) Krizin aşılabilmesi için somut ne öngörülüyor, ne konuşuluyor; biz de muhalefet olarak Sayın Erdoğan'ın kabinesinin bilgi vermesini bekliyoruz" - "Ulusal güvenliğimiz açısından bulunduğumuz noktada ABD'nin bir dayatması varsa ona karşı birleşmesini de çok iyi biliriz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türk heyetinin ABD'li yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili, "Krizin aşılabilmesi için somut ne öngörülüyor, ne konuşuluyor biz de muhalefet olarak Sayın Erdoğan'ın kabinesinin bilgi vermesini bekliyoruz." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'ye giden Türk heyetinin gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadığına ilişkin haberlerin yer aldığını dile getirdi.

"Papaz krizinin bir şekilde devam ettiği anlaşılıyor." diyen Yılmaz, ABD'nin uzun süredir Türk ekonomisine dönük negatif yaklaşımı, Adalet ve İçişleri bakanlarına yatırım kararı ile uluslararası piyasaları etkileyecek ifadelerin, Türkiye'deki ekonomik tabloyu daha da kötüye çevirdiğini söyledi.

Döviz kurundaki dalgalanmayı değerlendiren Yılmaz, "Ekonomik olarak ciddi bir kriz yaşıyoruz. ABD'nin yaptırım kararı ve akabinde başlayan siyasi tansiyon dinmedikçe bunun devam edeceği anlaşılıyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, yalnızca Türkiye'ye değil, İran'a dönük yaptırımların da Türk ekonomisini sarsacağına işaret ederek, ABD'li yetkililerin, Rusya'ya ilave yaptırımların ay sonuna doğru devreye sokulacağına ilişkin açıklamasının da kaygı verici olduğunu belirtti.

- "Ulusal güvenlik açısından risk ve tehdit oluşturuyor"

Ekonominin, ABD ile yaşanan kriz nedeniyle kırılgan bir durum sergilediğini savunan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu, esasen ulusal güvenliğimiz açısından da önemli bir risk ve tehdit oluşturmaktadır. Şunun açıklıkla sorulması lazım; Türkiye, ABD ile yapılan müzakerelerde neleri istedi? ABD neleri yapmadı? ABD, Türkiye'den sadece Brunson'ın serbest bırakılmasını mı istedi? Halkbank, Sarraf ve Hakan Atilla konularının bir paket, başka konuların da ayrı bir paket olarak görüşüldüğü yönünde bazı duyumlar alıyoruz. Bu krizin aşılabilmesi için somut ne öngörülüyor, ne konuşuluyor biz de muhalefet olarak Sayın Erdoğan'ın kabinesinin bilgi vermesini bekliyoruz."

Dolar kurundaki artışın bütün vatandaşları etkilendiğini, hükümetin sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için bilgi vermesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Biz gerekirse ulusal güvenliğimiz açısından bulunduğumuz noktada ABD'nin bir dayatması varsa ona karşı birleşmesini de çok iyi biliriz." dedi.

- "ABD-Türkiye ilişkileri ciddi manada zehirleniyor"

Türk heyetinin ABD'li yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkıp çıkmayacağının sorulması üzerine Yılmaz, şunları söyledi:

"Görüşmelerden şu an itibarıyla bir sonucun çıkmadığını anlıyorum. 'Görüşmeler devam ediyor.' diye açıklama yapıldı. Şunu biliyorum, rahibin bir şekilde serbest bırakılması için her türlü yolun araştırıldığını duyuyoruz. Esasen kendisinin belki hastalığının gerekçe gösterilip salıverilmesi konusunun da gündeme getirildiğini biliyoruz ama artık buna bir kriz diyoruz. Türkiye ile ABD arasında Brunson krizidir bu. Kriz aşılmadığı zaman ABD-Türkiye ilişkileri ciddi manada zehirleniyor ve zarar görüyor."

Yılmaz, demokratik bir ülkede hükümetin en önemli sorumluluğunun, muhalefete bilgi vermek ve ulusal konularda muhalefetin desteğini alabilmek olduğunu vurgulayarak, "Hükümetin destek arayışında olmadığı gibi muhalefeti gözardı eden yaklaşımının, kendisinin kalabileceği baskıyı daha da artırdığını görmesi gerekir. Çünkü aynı gemideyiz ve ulusal konularda ortak sorumluluk üstlenebiliriz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) değişikliğe gitmeye hazırlandığı hatırlatılarak, "Kimler gider, kimler kalır?" sorusuna Yılmaz, "Değişiklik yapılacaktır. Sayın Genel Başkanımızın takdiri. O, değişikliği yaptıktan sonra değerlendirme yapmak daha sağlıklı olur." karşılığını verdi.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
"1960'dan 2002'ye kadar ülke yönetimi otomatik pilottaydı""1960'dan 2002'ye kadar ülke yönetimi otomatik pilottaydı"
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa ettiCHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın toplantısı CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclis Türk ekonomisi Türk heyeti

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

İlginizi Çekebilir

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi

MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir

Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir

İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!

İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!

Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.