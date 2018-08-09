CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türk heyetinin ABD'li yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili, "Krizin aşılabilmesi için somut ne öngörülüyor, ne konuşuluyor biz de muhalefet olarak Sayın Erdoğan'ın kabinesinin bilgi vermesini bekliyoruz." dedi.
Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'ye giden Türk heyetinin gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadığına ilişkin haberlerin yer aldığını dile getirdi.
"Papaz krizinin bir şekilde devam ettiği anlaşılıyor." diyen Yılmaz, ABD'nin uzun süredir Türk ekonomisine dönük negatif yaklaşımı, Adalet ve İçişleri bakanlarına yatırım kararı ile uluslararası piyasaları etkileyecek ifadelerin, Türkiye'deki ekonomik tabloyu daha da kötüye çevirdiğini söyledi.
Döviz kurundaki dalgalanmayı değerlendiren Yılmaz, "Ekonomik olarak ciddi bir kriz yaşıyoruz. ABD'nin yaptırım kararı ve akabinde başlayan siyasi tansiyon dinmedikçe bunun devam edeceği anlaşılıyor." ifadesini kullandı.
Yılmaz, yalnızca Türkiye'ye değil, İran'a dönük yaptırımların da Türk ekonomisini sarsacağına işaret ederek, ABD'li yetkililerin, Rusya'ya ilave yaptırımların ay sonuna doğru devreye sokulacağına ilişkin açıklamasının da kaygı verici olduğunu belirtti.
- "Ulusal güvenlik açısından risk ve tehdit oluşturuyor"
Ekonominin, ABD ile yaşanan kriz nedeniyle kırılgan bir durum sergilediğini savunan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Bu, esasen ulusal güvenliğimiz açısından da önemli bir risk ve tehdit oluşturmaktadır. Şunun açıklıkla sorulması lazım; Türkiye, ABD ile yapılan müzakerelerde neleri istedi? ABD neleri yapmadı? ABD, Türkiye'den sadece Brunson'ın serbest bırakılmasını mı istedi? Halkbank, Sarraf ve Hakan Atilla konularının bir paket, başka konuların da ayrı bir paket olarak görüşüldüğü yönünde bazı duyumlar alıyoruz. Bu krizin aşılabilmesi için somut ne öngörülüyor, ne konuşuluyor biz de muhalefet olarak Sayın Erdoğan'ın kabinesinin bilgi vermesini bekliyoruz."
Dolar kurundaki artışın bütün vatandaşları etkilendiğini, hükümetin sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için bilgi vermesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Biz gerekirse ulusal güvenliğimiz açısından bulunduğumuz noktada ABD'nin bir dayatması varsa ona karşı birleşmesini de çok iyi biliriz." dedi.
- "ABD-Türkiye ilişkileri ciddi manada zehirleniyor"
Türk heyetinin ABD'li yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkıp çıkmayacağının sorulması üzerine Yılmaz, şunları söyledi:
"Görüşmelerden şu an itibarıyla bir sonucun çıkmadığını anlıyorum. 'Görüşmeler devam ediyor.' diye açıklama yapıldı. Şunu biliyorum, rahibin bir şekilde serbest bırakılması için her türlü yolun araştırıldığını duyuyoruz. Esasen kendisinin belki hastalığının gerekçe gösterilip salıverilmesi konusunun da gündeme getirildiğini biliyoruz ama artık buna bir kriz diyoruz. Türkiye ile ABD arasında Brunson krizidir bu. Kriz aşılmadığı zaman ABD-Türkiye ilişkileri ciddi manada zehirleniyor ve zarar görüyor."
Yılmaz, demokratik bir ülkede hükümetin en önemli sorumluluğunun, muhalefete bilgi vermek ve ulusal konularda muhalefetin desteğini alabilmek olduğunu vurgulayarak, "Hükümetin destek arayışında olmadığı gibi muhalefeti gözardı eden yaklaşımının, kendisinin kalabileceği baskıyı daha da artırdığını görmesi gerekir. Çünkü aynı gemideyiz ve ulusal konularda ortak sorumluluk üstlenebiliriz." diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) değişikliğe gitmeye hazırlandığı hatırlatılarak, "Kimler gider, kimler kalır?" sorusuna Yılmaz, "Değişiklik yapılacaktır. Sayın Genel Başkanımızın takdiri. O, değişikliği yaptıktan sonra değerlendirme yapmak daha sağlıklı olur." karşılığını verdi.
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