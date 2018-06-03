Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında yapılan çalışmaları değerlendiren Yılmaz, daha önceki dönemde toplumda her 100 kişiden 15'inin okuma-yazma bilmediğini belirterek, "Şimdi ne kadar, yüzde 96'sı okur-yazar. Dört kat azalttık, 80 yılda yapılandan 4 kat daha iyi bir sonuca geldik. 2 milyon 400 bin gibi bir rakam var, okuma-yazma bilmeyen. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve muhterem hanımefendinin himayelerinde okuma-yazma seferberliği başlattık. Okuma-yazma bilmeyen 2 milyon 400 bin vatandaşımızdan okuma yazma bilmeyenleri okuma-yazma kurslarına alıyoruz." diye konuştu.

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Korgeneral İsmail Metin Temel hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Birinci husus Sayın İnce, devleti bilmediğini gösterdi. İkinci husus Sayın İnce, hiçbir zaman o apoletleri sökemeyecek. Bu millet onu istediği yere hiçbir zaman getirmeyecek." dedi.

Daha etkin bir müfredatla daha kısa süre içerisinde okuma-yazma öğretildiğini dile getiren Yılmaz, "Onun ikinci kademesi de var, isteyenler matematik bölümünü de içeren ikinci bölümünü de alabilir. Dolayısıyla Türkiye'de okuma-yazma bilmeme oranını sıfıra düşüreceğiz veya okuma-yazma bilme oranını yüzde 100'e çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz, AK Parti iktidarları döneminde kızların okullaşma oranının da arttığını vurguladı.

- "25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz"

Okul öncesi eğitimi artırdıklarını, 10 bin olan derslik sayısını 30 binin üzerine yükselttiklerini belirten Yılmaz, "Bizim dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Şimdi de bu yıl 25 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz. Biz geldiğimizde toplam öğretmen sayısı 500 binler civarındaydı. Şimdi sadece bizim dönemimizde atananlar 610 bine ulaşacak. Bugün sokakta gördüğünüz her 3 öğretmenden ikisi bizim dönemimizde atandı." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin imam hatip liseleriyle ilgili açıklamasının sorulması üzerine Yılmaz, "O da doğru değil, yine cehaletini konuşturur. Bilmeden konuşuyor. Toplam imam hatip liselerindeki öğrenci oranımız yüzde 12, doluluk oranı da öyle Sayın İnce'nin dediği gibi değil, yüzde 70'lerin üzerinde." diye konuştu.