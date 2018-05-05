Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 121'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 3, 6, 8,19, 26, 31 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Pakistan'da madende patlama: 16 ölü
Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!
Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!
Kan donduran itiraf! Evlerine girdiği karı-kocayı delik deşik etti
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum