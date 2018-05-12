Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun 1122'nci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 2, 3, 9, 21, 32, 42 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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