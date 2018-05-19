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Sayısal Loto çekildi (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2018 22:00 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 123'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 3, 4, 5, 21, 24, 34 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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sayısal loto

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