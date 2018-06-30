AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirmeden biz siyasi partiler için seçim barajını kaldıran bir sistemi inşa ettik." dedi.

Kentteki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Çalık, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim süreci boyunca sürekli basın mensuplarıyla beraber olduklarını belirtti.

Basın ilkelerine uyarak tarafsız çalışan her gazeteciye teşekkür eden Çalık, "Bir teşekkürü de özellikle Anadolu Ajansına etmek istiyorum. Seçim esnasında bir çok spekülasyonun odağına konmuş olmasına rağmen ilkeli duruşunu hiç değiştirmeden seçim gecesi de hiç bir şekilde spekülasyonlara hiç mahal vermeden seçim sonuçlarını en doğru, tarafsız ve hızlı şekilde kamuoyuna yansıttı." diye konuştu.

Çalık, seçim gecesi bütün gözlerin Türkiye'de olduğunu belirterek, mazlum coğrafyanın olduğu gibi büyük ülkelerin de yaşanan değişimi dikkatle izlediğini ifade etti.

Ülkede demokrasi şöleni yaşandığını anlatan Çalık, kazananın Türkiye'nin demokrasisi olduğunu söyledi.