"Seçim Güvenliği ve İttifak Yasası" Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan partilerin seçim ittifakını da içeren “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına İlişkin Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; siyasi partilerin başka bir partiyi destekleme kararı alamayacağına dair genel ilke kaldırılırken, seçime katılma yeterliliğine sahip partiler, ittifak yaparak sandığa gidebilecek. İttifak partileri, pusula kurasına topluca dahil edilecek ve yan yana yer alacak. Bu partilerin ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenecek. Oy pusulasında ittifak partileri aynı çerçeve içerisinde bulunacak.

Birden fazla mühür basılan pusulalar iptal olmayacak

İttifak yapan partilerin sütunlarının tamamı ittifak alanı sayılacak. Seçmen ittifak çerçevesinde bir partiye tercihini basacak. Bu alanda birden fazla mühür de vurulsa pusula geçerli olacak. “Evet” mührü, hem partiye ayrılan alana, hem ittifak unvanına basılsa da geçerli sayılacak. Çerçeveden taşıp başka partinin alanına geçmemesi şartıyla, çok sayıda mühür vurulan pusula iptal olmayacak.

Partilerin oy miktarının yanı sıra ittifakların ortak oyları için sütunlar ayrılacak. Partilerin amblemi dışında ittifak unvanına veya her iki tarafa mühür basılan pusulalar, “ortak oy” sütununa kaydedilecek. Bu ortak oylar daha sonra oransal bir formülle ittifak partilerine dağıtılacak. Barajın hesaplanmasında toplam oylar dikkate alınacak. Buna göre yüzde 1’in altında oyu olan bir parti, müttefikiyle yüzde 10’u geçmişse barajı geçmiş sayılacak. Ancak milletvekili dağılımında parti oylarına bakılacak. İttifak içindeki partilerin geçerli oyu ayrı bir sütunda kaydedildiğinden, seçim çevresindeki milletvekili kazancı buna göre hesaplanacak. Bu hesapta “ortak oy”dan gelen pay eklenmiş olacak.

Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının seçimi ve tasnifi yapılacak. Zarfın içinden çıkan diğer pusula okunmadan, seçim türüne göre ters çevrilerek masanın üzerine konulacak.