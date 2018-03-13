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Seçim ittifakı görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 10:28 | Son Güncelleme

Seçim ittifakı görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldiTBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında tartışma çıktı.CHP İzmir milletvekili Musa Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için söylediklerini hatırlattı.

Seçim ittifakı görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında tartışma çıktı.
CHP İzmir milletvekili Musa Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için söylediklerini hatırlattı. Bunun üzerine Genel Kurul salonunda gerginlik yaşandı. TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, oturumu açtı ve Çam’a üç oturum ceza verildi. Daha sonra tartışma kulislerde de devam etti.

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