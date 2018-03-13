Seçim ittifakı görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında tartışma çıktı.

CHP İzmir milletvekili Musa Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için söylediklerini hatırlattı. Bunun üzerine Genel Kurul salonunda gerginlik yaşandı. TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, oturumu açtı ve Çam’a üç oturum ceza verildi. Daha sonra tartışma kulislerde de devam etti.