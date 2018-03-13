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Seçim İttifakı Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 09:55 | Son Güncelleme

IHAAW094840-SIY/13-03-2018 - Seçim İttifakı Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 13.03.2018 09:48:40 TSI NNNN

IHAAW094840-SIY/13-03-2018

- Seçim İttifakı Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

13.03.2018 09:48:40 TSI
NNNN

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