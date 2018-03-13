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Seçim İttifakı Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

Seçim İttifakı Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.TBMM Genel Kurulunda görüşülen 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Seçim İttifakı Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda görüşülen 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

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