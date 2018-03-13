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Seçim ittifakı, Meclis'ten geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 10:04 | Son Güncelleme

SEÇİM ittifakı teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda, sabaha kadar süren görüşmelerin ardından kabul edilerek, yasalaştı.  Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi kapsayan, AK Parti ile MHP'nin 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda sabaha kadar görüşüldü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sabaha kadar izlediği ittifak görüşmeleri, saat 09.44'te sona erdi.

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA) - SEÇİM ittifakı teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda, sabaha kadar süren görüşmelerin ardından kabul edilerek, yasalaştı.
Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi kapsayan, AK Parti ile MHP'nin 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda sabaha kadar görüşüldü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sabaha kadar izlediği ittifak görüşmeleri, saat 09.44'te sona erdi. Genel Kurul'da görüşülen 26 maddelik seçim ittifakı teklifi kabul edilip, yasalaştı.
AK PARTİ GRUBU İPTAL EDİLDİ
Öte yandan sabaha kadar süren çalışmalar nedeniyle AK Parti'nin TBMM'de bugün yapılacak olan grup toplantısı, iptal edildi.

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