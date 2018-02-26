"Seçim ittifakı" teklifi

Sandık kurulu başkanları, ilçede ikamet eden kamu görevlileri arasından ad çekme suretiyle ilçe seçim kurulu başkanlarınca belirlenecek, sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandık bölgesi seçmen sayısının belirlenmesi; seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla sandıkların taşınması, sandık veya seçim bölgelerinin birleştirilmesi; hastalık veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanabilmesi amacıyla seyyar sandık kurulları oluşturma konularında yetkili olacak.

Buna göre, aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilecek.

26 maddelik kanun teklifiyle ilgili hazırlanan bilgi notunda, teklifin hangi düzenlemeleri içerdiğine ilişkin konulara yer verildi.

Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmasına imkan tanıyan 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülecek.

"Sandık alanı" kavramından vazgeçilmesi sebebiyle, buna ilişkin yasakları düzenleyen, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda yer alan ilgili madde kaldırılıyor, bu maddedeki seçim güvenliğiyle alakalı bazı fıkralar eklenmek suretiyle, sandık çevresi düzenine ilişkin madde yeniden tanzim ediliyor.

Seçim kurulları ile kolluk güçleri arasında ihtilaflara sebep olan "sandık alanı-sandık çevresi" ayrımına dayanan uygulamadan vazgeçilerek, tek bir kavram olarak sandık çevresi yeniden tanımlanıyor.

Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konulacak; seçimlerde kullanılacak kabinler, oy vermenin gizliliğini sağlayacak şekilde yaptırılacak, ölçü ve standartları YSK'ca belirlenecek; filigranlı kağıttan basılan oy pusulaları ile oy zarflarının ebatlarını da YSK belirleyecek.

Sandık çevresi düzenini bozmaya yönelik eylemlere karşı kolluk güçlerinin harekete geçmesi için seçim görevlilerinin "çağrı" yapma konusunda ihmali olma ihtimaline binaen, seçmenlerce "şahsen ihbar" imkanı getiriliyor.

- Ortak oylar için ayrı bir sütun

Sayım ve döküm cetvellerine ittifakların ortak oyları için ayrı bir sütun ekleniyor. Aynı zarf içinde birden fazla oy kullanılan seçimlerde, zarfın içinden çıkan oy pusulaları okunmadan önce seçim türüne göre tasnif edilecek. Birlikte yapılan seçimlerde önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Üzerinde, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan, ancak sandık kurullarının ihmali sonucu mühürlenmemiş zarflar, 1984'ten bu yana istikrar bulmuş YSK uygulamalarında olduğu gibi geçerli sayılacak.

İlçe seçim kurulu birleştirme tutanaklarında, ittifakların ortak oyları ve bu oyların dağıtılmasından sonra partilerin toplam oyları gösterilecek.

- Bir parti başka bir partiyi destekleyebilecek