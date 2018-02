"Seçim ittifakı teklifi" Anayasa Komisyonunda

"Teklif demokratik tecrübemizde önemli bir dönüm noktası olacaktır." diyen Gül, şöyle devam etti:

"Siyasi partilerin ortak amaçlar doğrultusundaki ittifakları elbette yeni değildir. İttifaklar her zaman olmuştur. Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik siyasetin matematiği içinde her zaman mümkün değildir. Yine de bu birliği sağlayacak araçlara her dönem ihtiyaç duyulmuştur. Mevzuattaki yasaklayıcı hükümler, partilerin siyasi varlıklarını koruyarak iş birliğine gitmelerini bugüne dek engellemiştir. Teklif bu yönüyle bu ihtiyacı karşılamaktadır, ittifakları hukuki zemine taşımaktadır. Teklifle öngörülen bu yeniliğin diğer bir boyutu da 16 Nisan halkoylamasında milletimizin mührünü vurduğu reformla ilgilidir. Milletimiz, kendisini idare edecekleri doğrudan ve öngörülür bir biçimde seçme hakkını elde etmiştir. Artık hükümetleri kendi iradesiyle bizzat belirleyecektir. Garantörü bürokrasi aygıtı değil, bizzat millet olan bu sistem, daha güçlü toplumsal destek demektir."

- "Milletin oy ve tercihi artık pazarlık konusu olmayacaktır"