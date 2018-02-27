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"Seçim ittifakı teklifi" Anayasa Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 20:13 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren, AK Parti ve MHP'nin ortak kanun teklifini alt komisyona sevk etti

Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren, AK Parti ve MHP'nin ortak kanun teklifini alt komisyona sevk etti.

Komisyondaki müzakerelerin ardından, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi.

AK Parti, CHP, HDP ve MHP, "daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi amacıyla" teklifin alt komisyona gönderilmesine ilişkin ortak önerge verdi.

Önerge kabul edilerek teklif alt komisyona gönderildi.

9 kişilik alt komisyonda; AK Parti'den Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, CHP'den Ankara Milletvekili Murat Emir ve Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, HDP'den Mardin Milletvekili Erol Dora, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak yer alıyor.

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ak parti Anayasa Komisyonu MHP seçim ittifakı teklifi

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