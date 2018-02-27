"Seçim ittifakı teklifi" Anayasa Komisyonunda

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren teklifi görüşecek TBMM Anayasa Alt Komisyonu Başkanlığına, Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz seçildi.
AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin ortaklaşa verdiği önergeyle "daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi amacıyla", 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin sevk edildiği alt komisyon, en yaşlı komisyon üyesi sıfatıyla HDP Mardin Milletvekili Erol Dora başkanlığında toplandı.
Toplantıda AK Parti Aydın Milletvekili Öz, Anayasa Alt Komisyonu Başkanlığına, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak da Başkanvekilliğine seçildi.
9 kişilik alt komisyonda Abdurrahman Öz, Mehmet Parsak ve Erol Dora'nın yanı sıra AK Parti'den Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, CHP'den ise Ankara Milletvekili Murat Emir ve Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet yer alıyor.
Alt komisyon, teklifi görüşmek için yarın toplanacak.
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