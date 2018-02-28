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"Seçim ittifakı teklifi" Anayasa Komisyonu'nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2018 18:21 | Son Güncelleme

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren teklif, TBMM Anayasa Alt Komisyonu'nda aynen kabul edildi

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, TBMM Anayasa Alt Komisyonu'nda aynen kabul edildi.

AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz başkanlığında toplanan alt komisyon, kamuoyunda seçim ittifakı teklifi olarak bilinen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüştü.

Alt komisyonda görüşmeleri tamamlanan teklif, aynen kabul edildi.

Teklifin yarın Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
seçim ittifakı TBMM Anayasa alt komisyonu

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