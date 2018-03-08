"Seçim ittifakı" teklifi Anayasa Komisyonunda kabul edildi

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, komisyonun bugünkü görüşmelerinin ertelenmesi taleplerini AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a ilettiklerini ancak Elitaş'ın bunun mümkün olmadığını, taleplerini, ittifak teklifini hazırlayan komisyona ileteceklerini söylediğini ifade etti.

Teklifin müzakerelerinde söz alan HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, bugünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu belirterek, "Dünyada kadınlar eşit ve özgür olmadığı sürece hiçbirimiz kendimizi özgür hissetmeyiz." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Geçen sene Anayasa oylamasında, YSK'nın mühürsüz oylarla ilgili verdiği karar sonucu o gece iç savaşın eşiğinden döndük. Bu teklifteki düzenlemeler, bu tür hassasiyetleri kaşımak isteyen odaklara pas veren ve ülkede kargaşa yaratmak isteyenlere ortam hazırlayan düzenlemelerdir." dedi.

"Teklifte, bazı yerlerde kimin nereye oy attığını öğrenmeye yönelik düzenleme varken, bazı yerlerde kimin nereye oy attığının belli olmamasına yönelik düzenleme var. Bundan sonraki seçimler, 'silahların gölgesinde seçim' olarak mevzuata girmiş olacaktır. Yandaş kamu görevlileri sandık kurulu başkanı olacak. Seçim mühendisliği teklifidir, ısmarlama bir tekliftir, dayatma teklifidir, adrese teslim bir tekliftir, amaca matuf bir tekliftir. Bu teklifle, sağlıklı ve adaletli bir seçimin olması mümkün değildir. İktidarın kamu gücü eliyle seçimi yönettiği ve kontrollü bir hale getirdiği tekliftir. Olumsuz oy kullanacağız."

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Bu düzenlemeden sonra ülkede adil bir seçim olmayacağını, demokratik bir seçim yapılmayacağını ileri süren Adıyaman, teklifin seçim güvenliğini de tehdit ettiğini iddia etti.

- "Vatandaşın iradesinin sandığa yansımadığını düşünmesi"

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ise teklifle ilgili esas tartışılan konunun seçim barajı ve seçim güvenliği olduğunu söyledi.

Seçim güvenliği ile ilgili kuşkularını paylaşmak istediğini belirten Çiçek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen sene Anayasa oylaması yaptık. Birbirine çok yakın 'evet' ve 'hayır' sonuçlarıyla değişiklik kabul edildi. O akşam, mühürsüz oyların yarattığı bir olayla karşılaştık. YSK'nın verdiği karar sonucu o gece iç savaşın eşiğinden döndük. İç savaşın veya siyasi çatışmanın sonuçlarının ne olduğunu Suriye ve Irak'ta gördük. Türkiye için en tehlikeli son, iç savaş tehditidir. İç savaşın olasılığının en yüksek olduğu ortam ne yazık ki seçim akşamıdır. Vatandaşın sandığa gittiği ve iradesini sandığa yansıttığı bir ortamda, bunun seçim sonuçlarına yansımadığını düşünmesi bu hassasiyetin en önemli noktasıdır.