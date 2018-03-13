"Seçim ittifakı" teklifi Genel Kurulda

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, "Cumhur ittifakı, 15 Temmuzda meydanlarda tankların üstünde kurulmaya başlanmış, ardından Yenikapı ruhuyla olgunlaşmış, 16 Nisan şuuruyla şekillenmiş ve bugün için bu noktaya gelip hedefine '2023'te lider ülke Türkiye' ülküsü olan çok önemli, çok esaslı bir ittifaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde görüşülüyor.

MHP Grubu adına söz alan Afyonkarahisar Milletvekili Parsak, dünyada ve özellikle Avrupa'da seçim ittifaklarının örneklerinin bulunduğunu belirterek, Avrupa'daki düzenlemelerin de birbirıyla aynı olmadığını dile getirdi.

İttifakın yasal olarak yasak olduğunu ancak 1991'den bu yana beş ayrı seçimde siyasi partilerin hülle ve kanuna karşı hile yoluyla ittifak yaptığını söyleyen Parsak, seçim ittifaklarını yasal bir zemine oturttuklarını ifade etti.

İttifak düzenlemelerine asla gerçeği yansıtmayacak şekilde "Kirli ittifak, siyasi oy hırsızlığı, siyasi yankesicilik" gibi pek çok ithamlarda bulunulduğunu dile getiren Parsak, "Asıl bunlar bizim tertemiz teklifimizi kirlendirme amacına yönelik olarak kirli iddialardır. Bundan başka hiçbir anlamı, kıymeti yoktur." diye konuştu.