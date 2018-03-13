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"Seçim ittifakı" teklifi Genel Kurulda kabul edildi (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 10:42 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Çam'a, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yönelik sözlerinden dolayı Genel Kuruldan 3 birleşim çıkarma cezası verildi - Teklif, Genel Kurulun 20 saatlik mesaisinin ardından yasalaştı - Devlet Bahçeli, görüşmeleri sonuna kadar Genel Kurulda takip etti

TBMM Genel Kurulunda, seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinde, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı Genel Kuruldan 3 birleşim çıkarma cezası verildi.

Kamuoyunda "seçim ittifakı" diye nitelendirilen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere dün saat 14.00'de toplanan TBMM Genel Kurulu, 20 saat mesai yaptı.

Görüşmelerin sonuna doğru söz alan CHP'li Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik söylediğini savunduğu bazı ifadeleri anımsattı.

Bunun üzerine AK Parti ve MHP milletvekilleri Çam'a tepki gösterdi. Çam'ın üzerine yürüyen her iki partinin milletvekillerini CHP milletvekilleri engellemeye çalıştı. Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, gerginliğin sürmesi üzerine birleşime ara verdi.

Aranın ardından Bahçekapılı, Çam'a Meclisten geçici olarak 3 birleşim çıkarma cezası verilmesini oya sundu. Oylamadan önce Mus Çam'a, savunma hakkı verildi. Çam, söz konusu konuşmasında, Bahçeli'nin ne kadar saygın ve iyi bir insan olduğunu söylediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte kendisine yönelik sözlerini anımsattığını dile getirdi. Çam, "Yanlış anlaşılma söz konusu ise bundan üzüntü duyarım" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Bahçeli'den, CHP Grubu adına özür dilediklerini söyledi.

Yapılan oylama sonucunda Çam'a, Genel Kuruldan 3 birleşim çıkarma cezası verildi.

Bahçekapılı, Musa Çam'dan Genel Kurul salonundan çıkmasını istedi ve kanun teklifini oylamaya sundu. Teklifin kabul edilerek yasalaşmasının ardından Bahçekapılı, saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı. Bu arada bazı AK Parti'li milletvekilleri, görüşmeleri sonuna kadar izleyen Bahçeli'nin yanına giderek tebrik etti.

Musa Çam ise Genel Kurul salonundan, muhalefet kulisi kapısını kullanarak çıktı. Gerginlik muhalefet kulisinde de bir süre devam etti.

Öte yandan, bugün saat 15.30'da yapılması planlanan Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşmeleri yarın saat 14.00'e ertelendi, saat 11.15'te düzenlenmesi planlanan AK Parti Meclis Grup Toplantısı ise iptal edildi.

(Bitti)

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CHP İzmir Milletvekili Musa Çam MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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