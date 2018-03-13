"Seçim ittifakı" teklifi Genel Kurulda kabul edildi (3)

TBMM Genel Kurulunda, seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinde, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı Genel Kuruldan 3 birleşim çıkarma cezası verildi.

Kamuoyunda "seçim ittifakı" diye nitelendirilen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere dün saat 14.00'de toplanan TBMM Genel Kurulu, 20 saat mesai yaptı.

Görüşmelerin sonuna doğru söz alan CHP'li Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik söylediğini savunduğu bazı ifadeleri anımsattı.

Bunun üzerine AK Parti ve MHP milletvekilleri Çam'a tepki gösterdi. Çam'ın üzerine yürüyen her iki partinin milletvekillerini CHP milletvekilleri engellemeye çalıştı. Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, gerginliğin sürmesi üzerine birleşime ara verdi.

Aranın ardından Bahçekapılı, Çam'a Meclisten geçici olarak 3 birleşim çıkarma cezası verilmesini oya sundu. Oylamadan önce Mus Çam'a, savunma hakkı verildi. Çam, söz konusu konuşmasında, Bahçeli'nin ne kadar saygın ve iyi bir insan olduğunu söylediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte kendisine yönelik sözlerini anımsattığını dile getirdi. Çam, "Yanlış anlaşılma söz konusu ise bundan üzüntü duyarım" dedi.