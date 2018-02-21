Seçim ittifakı teklifi Meclis'te İttifak komisyonunda Ak Parti ve MHP ortak imzasıyla hazırlanan 26 maddeden oluşan kanun teklifi Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu.
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