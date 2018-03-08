HABER

Seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 19:15 | Son Güncelleme

İttifak düzenlemesi Meclis Anayasa Komisyonu'nda oy çokluğu ile kabul edildi.

Seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

Ayrıntılar geliyor...

Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!
Dinamitle yıkılmayan bina kendiliğinden çöktü!Dinamitle yıkılmayan bina kendiliğinden çöktü!
Padişahların sırlarıPadişahların sırları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim ittifakı meclis Anayasa Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Vatan a Millete hayırlı uğurlu olsun SAADET İYİPARTİ CHP HDP hadi sizde saflarınızı sıklaştırın artık "SAF" larınız zaten sizin nasıl bir Dirsek temasında olduğunuzu anlayacak kapasitede değil Sıkıntı yok )) Bakalım bu defa Kim kimi sallıyor göreceğiz
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ILE ITTIFAKDAN IHANETI HAYIRSEVER İŞADAMI REZA ILE ORTAKLIKTAN HIRSIZLIĞI BELGELI BOPCULARA KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR
Türk milliyetçiliği ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan çocukları ABD Vatandaşı PAPA ile el ele pozlar verip papazlarla kiliselerde arzı endam eden milli gömleği çıkarıp BOP gömleğini giyen yahudi madalyasını boynunda tasiyan keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları milliyeti belirsizlere karşı OĞUZ boylu BOZKURT soylular olarak IYI parti diyoruz.. Ne Mutlu Türküm Diyene!...
böyle yasa hemen çıkıyor mu Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
ARTIK YÜCE TÜRK MİLLETİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN AK PARTİ SİYASETİNDEN KURTULMASININ ZAMANI GELDİ YARIM DÖNEM DAHİ KAYBETME ZAMANI KALMADI
HANİ KOALİSYONLAR DÖNEMİ BİTMİŞ Tİ.YALANLARİNİZDA BOGULACAKSİNİZ.AZ KALDİ.AK GUNLERİNİZ BİTİRDİNİZ YALANLARLA
Diğer Haberler
Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim

Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim

Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi güven mektubu takdim etti

Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi güven mektubu takdim etti

AK Parti Çorum İl Başkan Mehmet Karadağ;

AK Parti Çorum İl Başkan Mehmet Karadağ;

Çelik: “Tarım siyaset yapılmayacak bir alandır”

Çelik: “Tarım siyaset yapılmayacak bir alandır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracının camına Türk bayrağı yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracının camına Türk bayrağı yansıdı

Ayvalık’ta CHP’li Kadınlardan 8 Mart açıklaması

Ayvalık’ta CHP’li Kadınlardan 8 Mart açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.