Seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda

Engin, Türkiye'de milyonlarca vatandaşın seçim güvenliği konusunda ciddi endişeleri bulunduğunu, iktidarın görevinin seçim güvenliğini artıracak önlemleri almak olduğunu belirtti. Seçimleri şaibeli hale getirecek maddelerin tekliften çıkarılması gerektiğini ifade eden Engin, bu teklifin, AK Parti ve MHP'nin seçimlerde kendisine güvenmediğini gösterdiğini savundu.

"Bu yakıştırma size yakışır." diyen Engin'e, Öz, kendisinin belediye otobüsüne bindiği karşılığını verdi. Engin, komisyonda müzakerede bulunduklarını, kendisinin de o müzakerenin parçası olduğunu ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin'in söz talep etmesi üzerine komisyonu yöneten Başkanvekili, AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, belediye otobüsünün bile burada beklenildiğinden daha fazla beklenildiğini söyledi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu,16 Nisan'da da daha önce de şaibeye karışan hiçbir seçimin söz konusu olmadığını bildirdi.

TBMM Anayasa Komisyonunda Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren ortak kanun teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da komisyonun tüzüğe göre yönetilmesi gerektiğini, komisyonun kuralları olduğunu, konuşma haklarının bulunduğunu, bu yönetim şeklinin demokratik olmadığını öne sürdü.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ise düzenlemelerinde eşitliğe, adalete aykırı bir durumun söz konusu olmadığını ifade ederek, "Cumhur ittifakında düzenleme böyle olacak, diğer ittifaklarda başka olacak derseniz bu eşitliğe aykırı olur, adaletsiz olur. Siyasi ittifak yapmanın avantajı kadar dezavantajı var. Bu bir norm, herkese uygulanacak." dedi.

Konuşmaların ardından teklifin 11, 12, 13 ve 14. maddeleri kabul edildi. Daha sonra teklifin seçim ittifakını düzenleyen 15. maddesinin görüşmelerine geçildi.

Buna göre yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen, YSK filigranı bulunan ve sandık kurullarının ihmali sonucu arkası mühürlenmeyen oy pusulaları da geçerli sayılacak.

Sandık sonuç tutanağında, ittifakların her birinin aldığı ortak oyların sayısı ayrı ayrı gösterilecek.