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Seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 17:41 | Son Güncelleme

Teklifin 4 maddesi daha kabul edildi - Siyasi partilerin başka bir partiyi destekleme kararı alamayacağına yönelik hüküm kaldırılıyor

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren ortak kanun teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi.

TBMM Anayasa Komisyonunda Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu,16 Nisan'da da daha önce de şaibeye karışan hiçbir seçimin söz konusu olmadığını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin'in söz talep etmesi üzerine komisyonu yöneten Başkanvekili, AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, belediye otobüsünün bile burada beklenildiğinden daha fazla beklenildiğini söyledi.

"Bu yakıştırma size yakışır." diyen Engin'e, Öz, kendisinin belediye otobüsüne bindiği karşılığını verdi. Engin, komisyonda müzakerede bulunduklarını, kendisinin de o müzakerenin parçası olduğunu ifade etti.

Engin, Türkiye'de milyonlarca vatandaşın seçim güvenliği konusunda ciddi endişeleri bulunduğunu, iktidarın görevinin seçim güvenliğini artıracak önlemleri almak olduğunu belirtti. Seçimleri şaibeli hale getirecek maddelerin tekliften çıkarılması gerektiğini ifade eden Engin, bu teklifin, AK Parti ve MHP'nin seçimlerde kendisine güvenmediğini gösterdiğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da komisyonun tüzüğe göre yönetilmesi gerektiğini, komisyonun kuralları olduğunu, konuşma haklarının bulunduğunu, bu yönetim şeklinin demokratik olmadığını öne sürdü.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ise düzenlemelerinde eşitliğe, adalete aykırı bir durumun söz konusu olmadığını ifade ederek, "Cumhur ittifakında düzenleme böyle olacak, diğer ittifaklarda başka olacak derseniz bu eşitliğe aykırı olur, adaletsiz olur. Siyasi ittifak yapmanın avantajı kadar dezavantajı var. Bu bir norm, herkese uygulanacak." dedi.

Konuşmaların ardından teklifin 11, 12, 13 ve 14. maddeleri kabul edildi. Daha sonra teklifin seçim ittifakını düzenleyen 15. maddesinin görüşmelerine geçildi.

Buna göre yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen, YSK filigranı bulunan ve sandık kurullarının ihmali sonucu arkası mühürlenmeyen oy pusulaları da geçerli sayılacak.

Sandık sonuç tutanağında, ittifakların her birinin aldığı ortak oyların sayısı ayrı ayrı gösterilecek.

Sandık sonuç tutanağının onaylı bir sureti, sandık kurulunca sandık çevresi içinde değil sandığın konulduğu bina veya yapıda herkesin görebileceği bir yere asılacak.

İlçe birleştirme tutanağında, ittifakların her birinin ortak oylarının sayısı, ittifak içindeki her bir partinin tek başına aldığı oy sayısı ile ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilen oy sayısı gösterilecek.

Teklifle, Siyasi Partiler Kanunu'nda, siyasi partilerin başka bir partiyi destekleme kararı alamayacağına yönelik hüküm kaldırılıyor.

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