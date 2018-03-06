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Seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 22:54 | Son Güncelleme

Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan partilerin ittifak yaparak milletvekili seçimine katılmasına imkan tanıyan madde kabul edildi

Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan partilerin ittifak yaparak milletvekili seçimine katılmasına imkan tanıyan madde, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Yapılan görüşmeler sonrasında teklifin, siyasi partilerin ittifak yaparak milletvekili seçimine katılmalarına imkan tanıyan 15. maddesi üzerinde AK Parti ve MHP ortak önerge verdi.

Önergeyle, "siyasi partilerin, ittifak yaparak seçime katılabilmesine imkan sağlayan hüküm" değiştirildi. Buna göre, seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilecek. İttifak yapan partiler kendi aday listelerini verecek.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan partiler, seçimin başlangıcından itibaren en geç 7 gün içinde, genel başkanların imzalarını taşıyan ittifak protokolünü, YSK'ya teslim edecek.

Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten 2 gün öncesine kadar, aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapılabilecek. İttifak protokolünde; siyasi partilerce belirlenmesi halinde, ittifak unvanı ve kanunlara aykırı olmayan diğer hususlar yer alacak.

Partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten 3 gün öncesine kadar, YSK'ye bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek. YSK, bu durumu, aynı ittifak içindeki diğer partilere derhal bildirecek. Vazgeçme halinde ittifak, diğer partiler arasında devam edecek. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00'ye kadar, ittifak içindeki diğer partiler ittifak protokolünü değiştirebilecek veya ittifaktan vazgeçebilecek.

YSK, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile seçim ittifakına ilişkin diğer hususları belirleyecek.

Teklifin görüşmelerinde söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, teklifin, ittifak yapmak isteyen tüm partilere uygulanacak genel bir düzenleme olduğunu ifade etti.

Alparslan, demokrasi tecrübelerine ve seçim pratiklerine uygun şekilde ortaya çıkan teklifin, "kirli ittifak ve oy hırsızlığı" ithamlarıyla eleştirilmesini kabul etmediklerini söyledi. Alparslan, siyaset mühendisliğinden uzak, samimi bir yaklaşım sergilediklerini vurguladı.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, teklifin, anayasa ve eşit oy ilkesine aykırı, ittifak değil iltihak teklifi olduğunu, seçmenin iradesini yok saydığını savundu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, muhalefetten, milletin menfaatine olacak şeylerde iktidara, teklif sahiplerine yol göstermesini beklerken, milletin iktidarını hedef alan tavırlarını gördüklerini belirtti. Yılmaztekin, siyasi partilerin ittifak yaparak seçimlere katılabileceğine dair müphem noktanın, seçilmelere katılma yeterliliğine sahip partilerin seçim ittifakı yapabileceği şeklinde, sarih olarak düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

MHP Ayfonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, seçimlere katılma yeterliliğine sahip partiler diye bir başlangıcın, muhtemel tartışma, tereddütleri ortadan kaldırabileceğini ifade etti.

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