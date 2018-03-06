Seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda

Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten 2 gün öncesine kadar, aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapılabilecek. İttifak protokolünde; siyasi partilerce belirlenmesi halinde, ittifak unvanı ve kanunlara aykırı olmayan diğer hususlar yer alacak.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan partiler, seçimin başlangıcından itibaren en geç 7 gün içinde, genel başkanların imzalarını taşıyan ittifak protokolünü, YSK'ya teslim edecek.

Önergeyle, "siyasi partilerin, ittifak yaparak seçime katılabilmesine imkan sağlayan hüküm" değiştirildi. Buna göre, seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilecek. İttifak yapan partiler kendi aday listelerini verecek.

Yapılan görüşmeler sonrasında teklifin, siyasi partilerin ittifak yaparak milletvekili seçimine katılmalarına imkan tanıyan 15. maddesi üzerinde AK Parti ve MHP ortak önerge verdi.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten 3 gün öncesine kadar, YSK'ye bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek. YSK, bu durumu, aynı ittifak içindeki diğer partilere derhal bildirecek. Vazgeçme halinde ittifak, diğer partiler arasında devam edecek. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00'ye kadar, ittifak içindeki diğer partiler ittifak protokolünü değiştirebilecek veya ittifaktan vazgeçebilecek.

YSK, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile seçim ittifakına ilişkin diğer hususları belirleyecek.

Teklifin görüşmelerinde söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, teklifin, ittifak yapmak isteyen tüm partilere uygulanacak genel bir düzenleme olduğunu ifade etti.

Alparslan, demokrasi tecrübelerine ve seçim pratiklerine uygun şekilde ortaya çıkan teklifin, "kirli ittifak ve oy hırsızlığı" ithamlarıyla eleştirilmesini kabul etmediklerini söyledi. Alparslan, siyaset mühendisliğinden uzak, samimi bir yaklaşım sergilediklerini vurguladı.