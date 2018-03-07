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Seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 16:40 | Son Güncelleme

CHP'li Aydın: "Bu teklif, oy artırmadan milletvekili artırma projesidir"

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, AK Parti ile MHP'nin, partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren ortak kanun teklifinin, "oy artırmadan milletvekili artırma projesi olduğunu" savundu.

TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine 19. madde üzerinden devam ediliyor.

Madde üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "İktidardan gitmemek için yollar, yöntemler arıyorsunuz. Bu düzenlemenin amacı bu." dedi.

Düzenlemeyle, "ittifaka girmeyen partilerin oylarının çalınacağını" öne süren Bekaroğlu, "Adil olmayan düzenlemeler koyuyorsunuz. 'Ne yapalım da iktidardan gitmeyelim' Bunun amacı budur." görüşünü öne sürdü.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da teklifle, ittifak yapmayan partilere baraj uygulandığını, ittifak yapanlar için barajın sıfırlandığını belirtti.

Aydın, "Yüz bin oy alan parti ittifak yaparsa Mecliste temsil edilecek; 5 milyon oy alan parti Meclis dışında kalacaktır. Bu teklif, eşitlik ve temsilde adalete anlayışına aykırıdır." ifadesini kullandı.

Seçime ilişkin hükümlerle, baştan şüpheli sonuçların yaratıldığını ve seçimlerin güvensiz hale getirildiğini öne süren Aydın, "Bu teklif, oy artırmadan milletvekili artırma projesidir." diye konuştu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, siyasi partilerin olabildiğince sandığa yakın olması gerektiğini, ancak düzenlemenin "siyasi partileri sandıktan uzaklaştırdığını" savundu.

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Anayasa Komisyonu erkan aydın seçim ittifakı

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