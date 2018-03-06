'Seçim İttifakı' teklifinin 9 maddesi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan seçim ittifakına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 9 maddesi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Anayasa Komisyonundaki Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 9 maddesinin görüşmeleri tamamlandı. Görüşmeler sırasında MHP Mersin Milletvekili Oktay Öztürk ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında üslup tartışması yaşandı. Öztürk’ün, CHP’li bir milletvekilinin konuşması sırasında yerinden karşılık vermesi üzerine Özel, partisinin milletvekillerine yönelik imalı sözler sarf edilmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Öztürk ise CHP’nin espri mahiyetindeki eleştirilere bile açık olmadığını ifade ederek, “Biz söylediğimiz her sözün arkasındayız ama sizin anlayamadığınız, Türkiye’nin içinde bulunduğu durum. Kafanızı zorlasanız da anlamaya yüreğiniz yetmeyecek” ifadelerini kullandı.

Kabul edilen 9 maddeye göre, aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilecek.