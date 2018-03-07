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Seçim ittifakını içeren kanun teklifinin 9 maddesi Anayasa Komisyonunca kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 01:27 | Son Güncelleme

AK Parti ile MHP’nin, partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren ortak kanun teklifinin 9 maddesi daha Anayasa Komisyonunda kabul edildi.Buna göre; birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

AK Parti ile MHP’nin, partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren ortak kanun teklifinin 9 maddesi daha Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
Buna göre; birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. İttifak alanı içinde, “Evet” mührünün, bir siyasi partiye ayrılan alana, hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne, ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde oy pusulaları geçerli sayılacak. Sayım döküm cetvelinde o partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek. Yalnız ittifak alanı içerisine “Evet” mührü basılması halinde de bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle ayrı ayrı işaretlenecek.

Arkası mühürlenmeyen oy pusulaları geçerli sayılacak
Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen, YSK filigranı bulunan ve sandık kurullarının ihmali sonucu arkası mühürlenmeyen oy pusulaları geçerli sayılacak. Sandık sonuç tutanağında, ittifakların her birinin aldığı ortak oyların sayısı ayrı gösterilecek.

İttifakla seçime katılabilecek
Teklife göre; siyasi partiler, ittifak yaparak milletvekili seçimine katılabilecek. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan partiler, seçimin başlangıcından itibaren en geç 7 gün içinde, genel başkanların imzalarını taşıyan ittifak protokolünü, YSK’ya teslim edecek.

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