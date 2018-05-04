HABER

Seçim kurullarında imza yoğunluğu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 15:17 | Son Güncelleme

İZMİR'de vatandaşlar, destekledikleri adayların Cumhurbaşkanlığı yarışına katılabilmesi için Kültürpark 4 No'lu Hol'e kurulan Konak İlçe Seçim Kurulu'na giderek, imzalarını vermeye başladı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de vatandaşlar, destekledikleri adayların Cumhurbaşkanlığı yarışına katılabilmesi için Kültürpark 4 No'lu Hol'e kurulan Konak İlçe Seçim Kurulu'na giderek, imzalarını vermeye başladı. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için getirilen 100 bin imza şartı, seçim kurullarını hareketlendirdi. Vatandaşlar, 5- 9 Mayıs tarihleri arasında imza verebilecek. Destekledikleri adayların Cumhurbaşkanlığı yarışına katılabilmesi için imza vermek isteyenler, seçim kurullarına akın etti. İzmir'de de birçok kişi, Kültürpark 4 No'lu Hol'e kurulan Konak İlçe Seçim Kurulu'na giderek, imzalarını attı. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, Cumhurbaşkanı adayı olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için ilk imzayı atanlar arasında yer aldı. Sabah saatlerinde İlçe Seçim Kurulu'na giderek imzasını veren Mutlu, İzmir'de Perinçek için en az 20 bin imza toplamayı hedeflediklerini söyledi. Mutlu, "Bizim hedefimiz İzmir'de en az 20 bin imza toplamak. Ülke genelinde bu sayının 100 binin üzerine çıkacağına inanıyoruz. Eğer Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olursa o zaman gerçek anlamda bir seçim olabilcek. Çünkü diğer partilerin dünya görüşleri ve Türkiye'yi sığdırdıkları küçük bir alan var. Ama onu gerçekten tüm dünyaya, Avrasya'ya açacak olan donanımlı kişi Doğu Perinçek'tir. İzmirlilerin özellikle bunu bildiklerini biliyorum ve bu kampanyaya yoğun olarak katılacaklarına eminim" diye konuştu.

Türkiye iki gündür onu konuşuyor! Kim olduğu ortaya çıktıTürkiye iki gündür onu konuşuyor! Kim olduğu ortaya çıktı
Celal Kılıçdaroğlu'na büyük şok!Celal Kılıçdaroğlu'na büyük şok!
59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kimdir?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kimdir?

Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması

Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması

Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın

Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın

İYİ Parti'nin Türkeş ve Yazıcıoğlu önergesi kabul edilmedi!

İYİ Parti'nin Türkeş ve Yazıcıoğlu önergesi kabul edilmedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.