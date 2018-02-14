Seçim mevzuatına ilişkin çalışma yapan arkadaşımızın koordinesinde çalışmalar tamamlanmıştır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Yerel seçimlere ilişkin; aday olacakların 18 yaşını doldurmalarının yeterli olmasına, seçim güvenliğine ilişkin bazı düzenlemeler hazır durumda. Seçim mevzuatına ilişkin çalışma yapan arkadaşımızın koordinesinde bu çalışmalar tamamlanmıştır. Yerel seçimden b ir yıl önce çıkarılması zorunlu olan düzenlemeleri içeren paket önümüzdeki hafta içinde sanırım Meclise sunulur." dedi.