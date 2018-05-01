Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Siyasi partiler adaylarını belirleme ve hazırlıklarını tamamlama yarışına girerken, 28 Şubat döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yürüten Bülent Orakoğlu'nun iddiası gündeme bomba gibi düştü.
'SEÇİMDEN ÖNCE YAPILMASI ÖNEMLİ'
Dünkü Yeni Şafak'taki yazısında "28 Şubat’ın sivil ayaklarına yapılacağı neredeyse kesinleşmiş operasyon. 28 Şubat operasyonlarının seçimden önce yapılması bir hayli önemli." ifadeleri kafaları karıştırdı.
24 Haziran seçimleri öncesi operasyon mu geliyor? sorusu akıllara gelirken gazeteci Ahmet Hakan'da bugünkü yazısında, Orakoğlu'nun ifadelerine dikkat çekerek "Gözlerim niye mi fal taşı gibi açıldı bu iki cümleyi okuyunca? Birkaç gün önce bambaşka bir kaynaktan işitmiştim bu fısıltıyı da ondan...
HİÇ AKLA GELMEYEN İSİMLER LİSTEDE
Fısıltı aşağı yukarı şöyleydi:
Seçim öncesi büyük, kapsamlı bir 28 Şubat sivil ayak operasyonu geliyor. Bu öyle bir operasyon olacak ki... Hiç akla gelmeyen isimler bu operasyonda gözaltına alınacak. Gündem sarsılacak. Herkes şaşıracak." diye yazdı.
'GALİBA VAR BİR ŞEY'
Büyük 28 Şubat operasyonunun seçimler öncesi olacağına dair çok fazla duyumlar aldığıunı belirten Hakan "Ve pek de ihtimal vermemiştim. Bülent Orakoğlu’nun Yeni Şafak’taki dünkü yazısında geçen iki cümleyi okuyunca... 'Galiba var bir şey' demeye başladım. Dur, bakalım ne olacak?" ifadelerine yer verdi.
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