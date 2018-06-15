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"Seçim öncesi ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlar var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "Bir demokrasi şöleni havasında seçim çalışmaları devam ediyor. İnşallah 24 Haziran'a kadar süreç bu şekilde devam eder. Ama görüyoruz ki seçim öncesi ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlar var. Ülkemizdeki istikrardan rahatsız olanlar var" - "İnşallah bundan sonra her günümüz böyle bayramlar gibi olur. Bu bayramları inşallah nice yıllar birlikte huzur, birlik ve güvenlik içerisinde yaşarız"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bir demokrasi şöleni havasında seçim çalışmaları devam ediyor. İnşallah 24 Haziran'a kadar bu süreç bu şekilde devam eder. Ama görüyoruz ki seçim öncesi ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlar var. Ülkemizdeki istikrardan rahatsız olanlar var." dedi.

Elvan, Mersin Valiliğince Mersin Kültür Merkezi'de gerçekleştirilen bayramlaşma programında, kurum amir ve müdürleriyle bayramlaştı.

Programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, daire amir ve müdürleriyle sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bakan Elvan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir ramazan ayı geçirdiklerini belirterek, herkesin bayramını kutladı.

Bayramların birlikteliği, dayanışmayı artıran, daha huzurlu ve mutlu günler olduğunu ifade eden Elvan, "İnşallah bundan sonra her günümüz böyle bayramlar gibi olur. Bu bayramları inşallah nice yıllar birlikte huzur, birlik ve güvenlik içerisinde yaşarız." dedi.

Mersin'in Türkiye'nin özeti olduğunu aktaran Elvan, şunları belirtti:

"Demografik yapı itibariyle Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Zaza'sı, Yörük'ü, Türkmen'i her kesimden insanların olduğu, birlikte yaşadığı huzur içinde bir kentimiz. Zaman zaman sıkıntıların çok nadir de olsa yaşandığı oluyor. Valimiz, emniyet müdürümüz gerekli önlemleri alıyorlar. Gerçekten huzur içerisinde yaşıyor insanlarımız. Hele hele geçmişte araçların, dükkanların taşlandığı süreçleri artık geride bıraktık. İnsanlar huzur, güven içerisinde yaşıyorlar. Bu birlik ile beraberlik duygu ve anlayışını Mersin'in tüm mahallelerinde görmemiz mümkün."

Elvan, Türkiye'nin büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğini vurguladı.

Konuşmasında şehitlere rahmet dileyen Elvan, "Bayram gününde sınırda, hatta sınırımızın ötesinde teröristlerle mücadele eden onlara karşı ciddi bir mücadele sergileyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet mensuplarımıza da huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Onların da her birinin bayramını ayrı ayrı kutluyorum. Çünkü biz burada bayram törenini gerçekleştiriyoruz ama oradaki kardeşlerimizin bir kısmı nöbette, bir kısma terörle mücadelede. Bizim gerçekten onlara minnettarlığımız var. Biz o kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Elvan, tüm siyasi partilerin yetkililerine de teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Gerçekten bir demokrasi şöleni havasında seçim çalışmaları devam ediyor. İnşallah 24 Haziran'a kadar bu süreç bu şekilde devam eder. Ama görüyoruz ki seçim öncesi ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlar var. Ülkemizdeki istikrardan rahatsız olanlar var. Ben şuna inanıyorum. Ne emniyet güçlerimiz ne de milletimiz bunlara asla izin vermeyecektir. Milletimizin birliğini, bütünlüğünü asla bozamayacaklardır. Mersinli hemşehrilerimizin, tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum."

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da vatandaşların bayramını kutladı.

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin

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