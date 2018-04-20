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Seçim önergesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 15:58 | Son Güncelleme

HDP Grup Başkanvekili Kerestecioğlu: - "Biz bu ülke için ne istiyoruz, nasıl bir ülke istiyoruz, bunun kararını verme zamanıdır. Biz seçime karşı değiliz, dayatmalara karşıyız ama 24 Haziran şimdi bunun kararını da vermenin zamanıdır"

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Biz bu ülke için ne istiyoruz, nasıl bir ülke istiyoruz, bunun kararını verme zamanıdır. Biz seçime karşı değiliz, dayatmalara karşıyız ama 24 Haziran şimdi bunun kararını da vermenin zamanıdır." dedi.

Kerestecioğlu, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son birkaç yıl içinde hiç hak etmediği olaylar yaşandığını ifade ederek, "İkbalini barışta değil savaşta ve herkesi birbirine düşman etmekte görenler birden söylem değiştirdiler. 2011'deki Diyarbakır mitinginde, 'Kürt sorunu benim sorunumdur' diyen Erdoğan, 2015'te 'Kürt sorunu yoktur. Ne Kürt sorunu' demeye başladı." ifadesini kullandı.

7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'nin büyük bir düşüş yaşadığını, HDP'nin ise önemli bir başarı sağladığını savunan Kerestecioğlu, sonrasında çok acı birçok olay yaşandığını belirtti. Seçimler sonrasında yaşanan gelişmeleri anlatan Kerestecioğlu, OHAL'in yedinci kez uzatıldığını, HDP'nin toplam 11 milletvekilinin tutuklandığını ve halen 9 milletvekilinin tutuklu olduğunu söyledi.

Kerestecioğlu, şöyle devam etti:

"Ziraat Bankası medya patronuna 700 milyon dolar kredi verirken, çiftçi borcunu ödeyemediği için sütünü yerlere dökerek protesto edecek hale geldi. Man Adası, Panama gibi dünya üzerindeki birçok kişinin yolsuzluklarını ortaya çıkaran belgelerde, yurttaşlardan kuruşu kuruşuna vergi alanların, bütün mal varlıklarını vergi cennetlerine taşıdıkları, bizzat bu ülkenin başbakanının oğullarının, cumhurbaşkanının akrabalarının vergi ödemediği, hatta IŞİD ile petrol ticaretleri ortaya çıktı.

Ülkeyi bir yıl daha yönetemeyecek duruma düşen hükümet, 5 yıl, 10 yıl hatta bir kez başkan olduktan sonra gitmemecesine ülkeyi yönetmek istiyor. Panik seçime gidilmesinin nedeni ülkedeki bütün bu saydığımız gidişattır. Bu ekonomik tablo devam ederse Erdoğan'ın asla o koltuğa oturamayacağını da biliyor olmasıdır. Biz bu ülke için ne istiyoruz, nasıl bir ülke istiyoruz, bunun kararını verme zamanıdır. Biz seçime karşı değiliz, dayatmalara karşıyız ama 24 Haziran şimdi bunun kararını da vermenin zamanıdır."

- "İspatlamadığınız müddetçe müfterisiniz"

Kerestecioğlu'nun konuşmasının ardından sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Hatip, öyle şeyler ifade etti ki 'Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın akrabalarının, DEAŞ terör örgütüyle petrol ticareti varmış.' Bunu çıkacaksınız ispat edeceksiniz. Öyle yalan konuşarak, Meclis kürsüsünden atarak bu işler olmuyor. Bunu ispatlamadığınız müddetçe siz bir müfterisiniz." dedi.

Türkiye'de hukuk içinde kalındığı müddetçe herkesin siyaset yapabildiğini, bu noktada kimseye bir kısıtlama olmadığını vurgulayan Muş, "Bölücü terör örgütünün propagandasını yapacaksınız, 'öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar' diyeceksiniz, tehditler savuracaksınız ondan sonra hapishaneyi boyladığınız zaman, 'rehin alındı, siyaset yapacaktı, yapamadı.' diyeceksiniz. Yok öyle bir dünya." diye konuştu.

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