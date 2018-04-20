Seçim önergesi TBMM Genel Kurulunda

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Biz bu ülke için ne istiyoruz, nasıl bir ülke istiyoruz, bunun kararını verme zamanıdır. Biz seçime karşı değiliz, dayatmalara karşıyız ama 24 Haziran şimdi bunun kararını da vermenin zamanıdır." dedi.

Kerestecioğlu, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son birkaç yıl içinde hiç hak etmediği olaylar yaşandığını ifade ederek, "İkbalini barışta değil savaşta ve herkesi birbirine düşman etmekte görenler birden söylem değiştirdiler. 2011'deki Diyarbakır mitinginde, 'Kürt sorunu benim sorunumdur' diyen Erdoğan, 2015'te 'Kürt sorunu yoktur. Ne Kürt sorunu' demeye başladı." ifadesini kullandı.

7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'nin büyük bir düşüş yaşadığını, HDP'nin ise önemli bir başarı sağladığını savunan Kerestecioğlu, sonrasında çok acı birçok olay yaşandığını belirtti. Seçimler sonrasında yaşanan gelişmeleri anlatan Kerestecioğlu, OHAL'in yedinci kez uzatıldığını, HDP'nin toplam 11 milletvekilinin tutuklandığını ve halen 9 milletvekilinin tutuklu olduğunu söyledi.