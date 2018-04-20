Seçim önergesi TBMM Genel Kurulunda

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "24 Haziran 2018 Pazar günü, cumhurun dirilişine, Türkiye Cumhuriyeti'nin şahlanışına sahne olacaktır. Millet iradesi 24 Haziran'da tecelli edecek, milletsiz siyaset yapanlar gereken dersi alacaklardır." dedi. Akçay, TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin görüşmelerinde yaptığı konuşmada, siyasetin bir bakıma gerçekleri görmek, geleceği öngörmek ve tutum almak olduğunu belirtti. "Önce ülkem ve milletim" diyerek hareket ettiklerini anlatan Akçay, bugün de aynı ilkelerle 24 Haziran'da kurulacak sandığın, Türkiye'nin önünü açacağına inandıklarını ifade etti. Erken seçim kararının alınmasının altında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bir an önce hayata geçirmenin olduğunu vurgulayan Akçay, "Türkiye hedeftedir. İç ve dış güvenlik sorunları karmaşık bir hal almakta, vatanımızı içine alan husumet çemberi daralmaktadır. Ülkemizin huzuruna, güvenliğine kastedenlere cevap vermek, ülkemizin geleceğini planlamak zorundayız. Geleceğe daha güçlü adımlarla yürümek zorundayız." diye konuştu.

Türkiye'nin bekasının sarılmak istendiği bu dönemde gündemin sürekli seçim tartışmalarıyla meşgul edilemeyeceğini dile getiren Akçay, bu seçimin, ülkenin temel konularını demokrasi içinde çözme gayreti olduğunu belirtti. Yurt içi ve dışında terörle mücadelede önemli bir dönemin içinde bulunulduğuna dikkati çeken Akçay, terörle mücadelenin milli bir mesele olduğunu ve bu konuşulurken diğer konuların tali kaldığını söyledi. Erkan Akçay, "İşte bu nedenle seçim tartışmalarıyla geçirilecek 562 günümüz yoktur. 16 Nisan Anayasa referandumuyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, herhangi bir tavsama ve gecikme olmaksızın geçilmelidir. Milletimizin talep ve beklentisi de bu yöndedir." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'nin demokrasi yolunda ilerleyişinin doğal bir neticesi olduğunu ifade eden Akçay, demokrasinin gereği olarak her siyasi partinin 16 Nisan Anayasa referandumuna saygı göstermesini istedi. Sistemin temel omurgasının "Güçlü devlet, güçlü yönetim ve demokratik istikrar" olduğunu hatırlatan Akçay, bu gerçek karşısında kriz ve kaos lobisinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinde faal olduğunu ve fitne odaklarına karşı harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Akçay, "Siyasetimizin amacı milletin birliği, devletin dirliği, vatanın bütünlüğü içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yükselmesi, muhafaza ve müdafaasıdır." dedi. 15 Temmuzdaki hain darbe girişimi sonrasında siyasi kilitlenmeye ve krize sürüklenmek istenen ülkemizde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetim sorunlarına son verildiğini aktaran Akçay, "Bundan sonra esas olan Türk siyasetinin bu mecrada yol almasını sağlamaktır." ifadesini kullandı. Yaklaşık bir yıldır devam eden ve son iki ayda yoğunlaşan erken seçim tartışmalarını kendilerinin başlatmadığını belirten Erkan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne MHP, ne de Adalet ve Kalkınma Partisi bu tartışmalara hiç girmedik. Bazı çevrelerin gündeminde 16 Nisan Anayasa referandumundan beri sürekli erken seçim vardır. Her fırsatta erken seçim çağrılarıyla 'hodri meydan' deniliyor. Bütün bu çevrelere ve kaos çıkarma gayretlerine rağmen Cumhur İttifakı, seçimlerin zamanında yapılması gerektiği kanaatini çeşitli vesilelerle dile getirmiştir. Sayın Genel Başkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanının, 3 Kasım 2019'u defalarca işaret etmesine rağmen malum çevreler seçim tartışmalarıyla kamuoyunu meşgul etmeye devam etmiştir.

Bugün itibarıyla 3 Kasım 2019'a 563 gün gibi uzun bir süre vardır. Fitne, dedikodu ve kriz mekanizması, kaosa kapı aralamak için faaliyetlerini hızlandırırken, bölgesel risk ve tehlikelere zamanında ön alınması gerekirken, emperyalizm sınırlarımızın hemen ötesinde işgal ve savaş planları yaparken, ülkemiz aleyhine siyasi ve ekonomik operasyonlar derinlik kazanırken, Türkiye döviz, faiz, sıcak para sarmalında ekonomik ambargoya alınmak istenirken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi daha fiilen hayata geçmeden karalanmak istenirken, bütün bu olanları görüp de seyirci kalamazdık. Terörle mücadele, ekonomik canlanma, sosyal huzur ve topyekun kalkınma hamlesi yapmak zorundayız. İç ve dış tehditlerin yoğunlaştığı bir dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş tamamlanarak, taşlar yerine oturtulmalıdır." - "Bu karar küresel emperyalizmin sözcülerine baskındır" Sorumlu siyasetin temsilcileri olarak bu işin daha fazla uzatılmaması gerektiğine ilişkin görüşlerini ortaya koyduklarını aktaran Erkan Akçay, seçime ilişkin polemiklerin ve tartışmaların sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

Bir kısım zevatın, yine memnun olmadığına, "Baskın seçim, acele seçim, yangından mal kaçırma" gibi bir takım ifadelerle eleştirilerde bulunduklarına dikkati çeken Akçay, "Kendi sanrılarını millete mal etmek için erken seçim kararı hakkında akla hayale gelmeyecek spekülasyonlar, komplo teorileri üretmekte yine çok mahirler." şeklinde konuştu. MHP Grup Başkanvekili Akçay, sözlerine şöyle devam etti: "(Baskın seçim) deniliyor. Allah aşkına kime baskın bu seçim? Tüm partiler 'Hodri meydan, hazırız.' diyor. Hatta erken seçim çağrısını da neredeyse bir yıldır onların başlattığını tekrar hatırlatmak isterim. Sık sık erken seçim çağrısı yapanlara 'Madem öyle, buyurun sandığa.' denilmiştir. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu 'Hazırız' diyor. Cumhur ittifakı da hazır. O halde bu seçim kime baskın? Söyleyelim: Bu seçim Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere, proje örgütlerle birleşik cephe halinde Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alanlara baskın seçim olabilir. Bu karar, Türkiye'nin Zeytin Dalı'ndan, Fırat Kalkanı ve El Bab Operasyonu'ndan rahatsız olanlara baskındır. Bu karar FETÖ'yle, PKK'yla mücadeleden rahatsız olanlara baskındır. Bu karar turuncu devrimcilere, etnik bölücülere, 15 Temmuzculara, PKK muhiplerine, Sevr sevdalılarına, sokak sevdalılarına baskındır. Bu karar küresel emperyalizmin sözcülerine baskındır. Daha dün ABD sözcüsü 'Kaygılarımız var.' diyor, İngiliz gazeteleri hazımsızlıklarını yansıtıyor. Neticede Türkiye düşmanları hazırlıksız yakalanmış, onların 2019'a ayarlı bütün müdahale senaryoları ellerinde kalmıştır."