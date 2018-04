Seçim önergesi TBMM Genel Kurulunda

Erken seçim kararının alınmasının altında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bir an önce hayata geçirmenin olduğunu vurgulayan Akçay, "Türkiye hedeftedir. İç ve dış güvenlik sorunları karmaşık bir hal almakta, vatanımızı içine alan husumet çemberi daralmaktadır. Ülkemizin huzuruna, güvenliğine kastedenlere cevap vermek, ülkemizin geleceğini planlamak zorundayız. Geleceğe daha güçlü adımlarla yürümek zorundayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'nin demokrasi yolunda ilerleyişinin doğal bir neticesi olduğunu ifade eden Akçay, demokrasinin gereği olarak her siyasi partinin 16 Nisan Anayasa referandumuna saygı göstermesini istedi.

"Ne MHP, ne de Adalet ve Kalkınma Partisi bu tartışmalara hiç girmedik. Bazı çevrelerin gündeminde 16 Nisan Anayasa referandumundan beri sürekli erken seçim vardır. Her fırsatta erken seçim çağrılarıyla 'hodri meydan' deniliyor. Bütün bu çevrelere ve kaos çıkarma gayretlerine rağmen Cumhur İttifakı, seçimlerin zamanında yapılması gerektiği kanaatini çeşitli vesilelerle dile getirmiştir. Sayın Genel Başkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanının, 3 Kasım 2019'u defalarca işaret etmesine rağmen malum çevreler seçim tartışmalarıyla kamuoyunu meşgul etmeye devam etmiştir.

- "Biz milli iradeye sadakatle bağlıyız"

Seçimlerin tıkanan veya tehdit altında olan siyasi, sosyal, ekonomik ve dış politika meselelerine çözüm için atılacak bir adım ve nefes olduğunun altını çizen Akçay, "Demokrasiye bağlıysanız millete gitmekte sakınca görülmemelidir. Erken seçim çağrısı karşı karşıya bulunduğumuz durumlara karşı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş suretiyle milletin hakemliğine başvurma çağrısıdır. Biz milli iradeye sadakatle bağlıyız. Milletimizin kararını duymaktan rahatsız olmayız. 16 Nisanda milletimiz hukuki çerçeveyi çizmiştir, 24 Haziranda da milli devlet-güçlü iktidar istikametinde yürütmeyi ve yasamayı belirleyecektir." dedi.

Akçay, erken seçim kararının doğru ve zaruri bir karar olduğunu belirterek, "OHAL'de seçim mi olur?" bahanesine sığınanların bulunduğunu anımsattı. Türkiye'nin belli bölgelerinde bugüne kadar pek çok defa OHAL'le, hatta sıkıyönetim altında seçime gidildiğini aktaran. Erkan Akçay, şunları kaydetti:

"Türkiye hepimizindir, hepimizin vatanıdır. Bir an önce ülkemizin temel konularına odaklanmalıyız. Yönümüzü, istikametimizi belirlemeli, ülkemizi bir an önce her türlü risk ve krizden uzak tutmalıyız. Sözü ve iradeyi asıl sahibi olan millete vermenin zamanı gelmiştir. İstikbal ve istiklal Türk milletinindir. Milli devlet, güçlü iktidar için istikametimiz milli iradedir. Milletimiz, bu seçimi demokratik olgunluk içinde gerçekleştirecek, demokrasi şölenine dönüştürecektir; milletimiz, ihanete göz açtırmayacak, iradesini cumhurun yükseltilmesi istikametinde ortaya koyacaktır. 24 Haziran 2018 Pazar günü, cumhurun dirilişine, Türkiye Cumhuriyeti'nin şahlanışına sahne olacaktır. Millet iradesi 24 Haziran'da tecelli edecek, milletsiz siyaset yapanlar gereken dersi alacaklardır."