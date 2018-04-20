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Seçim önergesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 16:32 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Altay: - "Bu millet sizi yakasından, Taşköprü kebabını sallar gibi sallayıp düşürecek" - "Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli, siyasi ötanazi hakkını kullandı"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Millet sizi yakasından, Taşköprü kebabını sallar gibi sallayıp düşürecek." dedi.

Altay, TBMM Genel Kurulunda AK Parti ile MHP'nin seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağına dair seçim önergesi üzerinde partisi adına söz aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç hafta önce "Düşün bu milletin yakasından." açıklamasında bulunarak, "Ya istifa edin ya seçime gidin." dediğini belirten Altay, "Bu milletin sizi yakasından düşürmesine fırsat verdiğiniz için çok teşekkürler, Allah razı olsun." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin TSK içindeki 3 bin kripto FETÖ'cünün ihraç edileceği açıklamasını anımsatan Altay, milletin de siyasetteki kripto FETÖ'cüleri 24 Haziran'da tasfiye edeceğini öne sürdü.

-"Etik değil"

Engin Altay, OHAL şartları içinde seçime gitmenin etik olmadığını savunarak, dünyanın en katı, en sıkıyönetimi de ilan edilip seçime gidilse akıbetin kaçınılmaz olduğunu, etkinin tepki doğurduğunu söyledi. Altay, "Milletin temel hak ve özgürlük aşkı, demokrasi sevdası sizi buradan indirmeye yeter. OHAL şartlarındaki bir seçimi etik, ahlaki bulmamakla birlikte, dünya milletler ailesine Türkiye için kara leke olarak geçmesine rağmen CHP, bu seçimlerden çok şükür birinci parti olarak çıkacaktır. Bunu gönül rahatlığıyla Meclisten ilan etmekten mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 68 yıldır demokrasi mücadelesi verdiğini dile getiren Altay, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un, milletin demokrasiye olan sadakat ve aşkını kıramadığını vurguladı. Altay, OHAL ile Türkiye'ye verilen zararın, beş darbeyle verilen zarardan fazla olduğunu savundu.

- "Danışılan Türkiye'yi didişilen Türkiye'ye çevirdiniz"

CHP Grup Başkanvekili Altay, 24 Haziran'a giderken Türkiye'de beş temel sorunun can yakıcı hale geldiğini, demokrasi, ekonomi, eğitim politikası, dış politika ve toplumsal barış, huzur ortamı konularında Türkiye'nin taşınabilir noktada olmadığını öne sürdü. Altay, ekonominin pert, demokrasinin komada, eğitimin kanser, dış politikanın felç olduğunu, toplumsal barış ve huzur ortamının yok edildiğini ileri sürdü. Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanç farklılıkları üzerinden önce insanları, sonra toplumu böldünüz. İnsanların etek boyuyla, başlarının açık, kapalı olmasıyla uğraştınız. Toplumu böldünüz, işkence yaptınız, işkencelere göz yumdunuz, gazeteci ve milletvekillerini hapse attınız, sanatçıları fişlediniz, sanatı sansürlediniz, belediye başkanlarını hukuksuz yere görevden uzaklaştırdınız, sarayın avukatları hakim ve savcılara talimat verir oldu, keseceği cezayı söyler oldu, eğitimi bilimsellikten kopardınız. Afrika'daki en az gelişmiş kabile devletlerinde bile Türkiye'den daha bilimsel, laik ve parasız eğitim yapılıyor. Türkiye'yi meczuplar ve sapkınların kol gezdiği ülke haline getirdiniz. Türkiye'yi, Atatürk'e hakaretin özendirildiği ortama taşıdınız. Yüce dinimizi tartışmaların göbeğine oturttunuz. Kürt sorununu, siyasi malzeme olarak gördünüz. Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu'nun FETÖ, PKK, PYD, DAEŞ'e yardım ve yataklık yaptığı iddiası için bir tane ceza davası açmadı. TBMM yerine Oslo, Kandil, Dolmabahçe, İmralı'da güya çözüm aradınız. Sizin sorumsuzluğunuzun, basiretsizliğinizin bedelini askerimiz, polisimiz ve vatandaşımız canı, kanıyla ödedi. Dış politikada Türkiye'nin itibarını yerle yeksan ettiniz. Danışılan Türkiye'yi, didişilen Türkiye'ye çevirdiniz. "

-"Ne ABD ne Rusya ayar verebilir"

Altay, daha şimdiden dünyada Türkiye'deki seçimlerle ilgili olumsuz demeçlerin seslendirilmeye başlandığına işaret ederek, ne ABD ne Rusya'nın kendilerine ayar veremeyeceğini belirtti. Altay, ancak Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya, beşinci sınıf ülke gibi göstermeye de kimsenin hakkı olmadığını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün seçimlerle ilgili endişesini dile getirdiğine değinen Altay, "Ey sözcü endişelenme CHP var, demokrasiye aşık 70 milyon insan var." dedi.

Türkiye'nin bir felakete sürüklendiği konusunda fikir birliği bulunduğunu öne süren Altay, "Seçim kararını alanlardan Allah razı olsun. Bu kararı Meclise getirme noktasında ilk girişimi yapanlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- "2002-2008 ayarları"

"Keşke AK Parti, 2002-2008 ayarlarına geri dönebileydi. O zaman belki bu seçimde bir şansınız vardı." görüşünü savunan Altay, AK Parti'nin bu dönem dişe dokunur şeyler yaptığını söyledi.

Altay, şunları kaydetti:

"Keşke mağdur kalaydınız. Mağdurdunuz, kendinizi millete öyle yutturdunuz. Ekonomik olarak palazlandınız, palazlandıkça mağrurlaştınız. Bir AK Parti milletvekilinin dediği gibi palazlandıkça şımarıp, yoksuldan uzak düştünüz, sırtınızı zengine dayadınız. Onun için bu millet sizi yakasından, Taşköprü kebabını sallar gibi sallayıp düşürecek.

Sayın Erdoğan, 'erken seçim vatana ihanet' diyordu. Ne oldu? Bence Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli, siyasi ötanazi hakkını kullandı. AK Parti'li seçmen de 24 Haziran'da felakete dur diyecek. Bu seçim erken seçim değil, çok acele erken seçim. İyiki de öyle. Güle güle gidin."

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Engin Altay seçim seçim önergesi TBMM Genel Kurulu

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