Seçim önergesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da yapılacak seçimin, Türkiye'nin 100. yıl hedefleri açısından da son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu seçimde Türkiye, geleceğini, istikrarını, istikbalini de onaylamış olacaktır." dedi.

Yıldırım, seçimlerin 24 Haziran'da yapılmasına yönelik AK Parti ile MHP'nin ortak imzalı önergesinin üzerinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, bugünün, tarihi bir gün olduğuna işaret etti.

Bir dönüm noktasında olduklarını ifade eden Yıldırım, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için Meclisin karar alacağını anımsattı. Yıldırım, seçimlerin Türkiye ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.

Yıldırım, milletin, 16 Nisan halk oylamasıyla mevcut siyasal sistemde bir değişikliğe gittiğine işaret ederek, halkın doğrudan iradesiyle oluşan, demokratik ve hukuk devletine bağlı, denge, denetleme mekanizmasıyla donatılmış, daha güçlü bir Meclis ve istikrarlı bir yürütme için cumhurbaşkanlığı sistemine 16 Nisanda "evet" dediklerini anımsattı.