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Seçim önergesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Yıldırım: (1) - "24 Haziran'da yapılacak bu seçim Türkiye'nin 100. yıl hedefleri açısından da son derece önemlidir" - "Bu seçimde Türkiye, geleceğini, istikrarını, istikbalini de onaylamış olacaktır"

AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da yapılacak seçimin, Türkiye'nin 100. yıl hedefleri açısından da son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu seçimde Türkiye, geleceğini, istikrarını, istikbalini de onaylamış olacaktır." dedi.

Yıldırım, seçimlerin 24 Haziran'da yapılmasına yönelik AK Parti ile MHP'nin ortak imzalı önergesinin üzerinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, bugünün, tarihi bir gün olduğuna işaret etti.

Bir dönüm noktasında olduklarını ifade eden Yıldırım, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için Meclisin karar alacağını anımsattı. Yıldırım, seçimlerin Türkiye ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.

Yıldırım, milletin, 16 Nisan halk oylamasıyla mevcut siyasal sistemde bir değişikliğe gittiğine işaret ederek, halkın doğrudan iradesiyle oluşan, demokratik ve hukuk devletine bağlı, denge, denetleme mekanizmasıyla donatılmış, daha güçlü bir Meclis ve istikrarlı bir yürütme için cumhurbaşkanlığı sistemine 16 Nisanda "evet" dediklerini anımsattı.

Başbakan Yıldırım, parlamenter sistemde geçen yıllara bakıldığında vesayet odaklarının, sürekli olarak milli iradeyi baskı altına almaya gayret ettiğini, zaman zaman doğrudan, zaman zaman da dolaylı müdahalelerle, darbelerle demokratik işleyişin kesintiye uğradığını anlattı.

- "Sağlam bir anayasal yapıyı mecburi hale getirdi"

Ülke, millet olarak bu müdahalelerden çok çektiklerini, büyük bedeller ödediklerini anlatan Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin, sanayicimizin, esnafımızın, çiftçimizin alın teri dökerek oluşturduğu birikimler maalesef bu müdahalelerle yok olup gitti. Ülkemiz her seferinde ekonomik krize ve istikrarsızlığa sürüklendi. Vesayet odakları sürekli olarak siyaseti itibarsızlaştırma, devleti işlemez hale getirmeye çalıştılar. Vatandaşlar arasına ayrılık tohumları atarak, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya, milleti zayıf düşürerek mevzi kazanmaya, güç devşirmeye çalıştılar. Türkiye'nin itibarını, onurunu hiç düşünmediler. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve arkasından yaşanan gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem üniter devlet yapısını hem de milli birlik ve kardeşliğini muhafaza edebileceği sağlam bir anayasal yapıyı mecburi hale getirdi."

- "Sistemin tam olarak uygulamaya geçmesi..."

Başbakan Yıldırım, milletin, 16 Nisan halk oylamasında anayasa değişikliğine "evet" diyerek, vesayeti bertaraf ettiğini, demokrasiyi, ülkenin geleceğini güvence altına aldığını vurguladı. Yıldırım, kesintisiz bir demokrasi, milli iradenin mutlak iktidarı, güçlü ve istikrarlı siyasal yönetime geçiş sürecinin başladığını dile getirdi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle bundan böyle daha hızlı karar alma, kararları etkin şekilde uygulama kabiliyetine sahip olacağına dikkati çeken Yıldırım, "Sistemin tam olarak uygulamaya geçmesi şüphesiz önümüzde yapılacak seçimlerle mümkün hale gelecektir. 24 Haziran'da yapılacak bu seçim Türkiye'nin 100. yıl hedefleri açısından da son derece önemlidir. Bu seçimde Türkiye, geleceğini, istikrarını, istikbalini de onaylamış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

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