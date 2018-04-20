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Seçim önergesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Yıldırım: (2) - "Türkiye üzerine plan yapan odaklar, Cumhurbaşkanımızın seçim tarihini açıklamasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı" - "Bu seçim kararı ülkenin ve milletin yüksek menfaatleri gözetilerek alındı" - "Jeopolitik riskler ve ortaya çıkan gelişmeler, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve yapılarıyla uygulamaya geçmesini zorunlu hale getirmiştir" - "Bugün karşınızda 65. Hükümetin Başbakanı olmanın yanında Türkiye Cumhuriyetinin son Başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum"

AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye üzerine plan yapan odaklar, Cumhurbaşkanımızın seçim tarihini açıklamasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı." dedi.

Yıldırım, partisinin ve MHP'nin ortak seçim önergesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde hükümet adına yaptığı konuşmada, 16 Nisan 2017'deki referandumda kabul edilen Anayasa değişikliğiyle birlikte, yürütme görevinin tamamen halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanına ait olacağını anımsattı.

Yönetim sistemi değişikliğinin, bürokrasinin iş yapma şeklinden ticari hayatın döngüsüne hayatın her alanında yüksek bir beklenti oluşturduğunu belirten Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir an önce hayata geçmesi yönünde toplumdaki beklentilerin günden güne arttığını söyledi.

"Madem sistem değişti, o halde neden bekliyoruz?" sorusunun ciddi olarak sorulmaya başlandığını aktaran Başbakan Yıldırım, "Vatandaşlarımız 2019 Kasım'ına kadar beklemeyi kayıp zaman olarak görmeye başlamıştır. Sadece vatandaşlarımız değil, siyasi partilerin bazıları da zaman zaman erken seçimin yapılması yönünde geçmişte beyanatlar vermiştir. Sürekli 'erken seçim olacak mı, olmayacak mı?' gibi değerlendirmeler, toplumda geleceğin planlanması, vatandaşlarımızın öngörüsünü de olumsuz etkilemeye başlamıştır." değerlendirmesini yaptı.

- "Son Başbakan"

Yıldırım, jeopolitik riskler ve ortaya çıkan gelişmelerin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve yapılarıyla uygulamaya geçmesini zorunlu hale getirdiğini ve bu risklerin görmezden gelinemeyeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"AK Parti, 3 Kasım 2002'den bu yana 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 3 halk oylaması, bir de Cumhurbaşkanlığı seçiminden milletimizin teveccühüyle açık ara birinci çıkmayı başarmıştır. Bütün milletimiz bilir ki her zaman ülkemizin, milletin menfaatlerini öne alarak hareket ettik, buna göre kararlar verdik.

Bu seçim kararı da yine ülkenin ve milletin yüksek menfaatleri gözetilerek alındı. Şunu samimi olarak ifade etmek istiyorum; Türkiye üzerine plan yapan odaklar, Cumhurbaşkanımızın seçim tarihini açıklamasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Demokratik siyaset refleksimiz Türkiye'ye yönelik karanlık hesap ve söylemlerin önünü tıkamıştır.

Türkiye'nin son iki yılında demokrasimiz çok çetin sınavlardan geçti. Hamdolsun bu süreci Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla ve yüz akıyla yönetebildik. Millet iradesinin tecelli ettiği bu Gazi Meclis, tarihte görülmeyen bir saldırıya uğradı. 15 Temmuz hain saldırısı karşısında, millete yakışır yiğitlikte ve cesaretle bu Meclis durmasını bilmiş, alçak FETÖ mensuplarına gereken dersi vermiştir. Bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, milli iradeye uzanan eller millet iradesiyle kırılmıştır. Bu Gazi Meclisi ve onun değerli milletvekillerini bu asil duruşları dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyorum, kutluyorum. Ortaya koyduğunuz bu mücadele, demokrasi tarihine altın harflerle yazılacaktır.

Bazen insanlar yaşadığı tarihin önemini bilemezler. Olayları yaşarız, bize çok sıradan gelir ama gelecek kuşaklar bu olayları incelerken ne kadar anlamlı olduğunu, ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi fark edeceklerdir. Biz tarihi yaşayanlardanız, tarihi yazacaklar bu yaşananları en güzel şekilde anlatacaklardır. Bu mücadeleye 65. Hükümetin Başbakanı, katkı veren bir arkadaşınız olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim."

Yıldırım'ın, "Bugün karşınızda, 65. Hükümetin Başbakanı olmanın yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum." dediği sırada hükümet üyeleri ve milletvekilleri ayağa kalkarak Yıldırım'ı alkışladı.

Yıldırım, alkışlara "Sağ olun" karşılığını verdi.

(Sürecek)

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