Seçim önergesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

"Sandık ne derse o ve demokratik hayatın devamı ülkemizin gelişmesi için şarttır. Biz Cumhuriyetten, demokrasiden yanayız. Cumhuriyetle inşallah ilelebet devam edeceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bizim, hepimizin iştirak ettiği topyekün anayasamız. Halkın hakimiyeti devam edecek. Birbirimizi bazen kırıyoruz. Bazen kırıcı durumlar oluyor ama nasıl 15 Temmuz'da burada ve hep beraber idiysek, hep beraberiz. Bunlar geçici hadiseler. Hepimizin hedefi ülkemizin gelişmesi ve ileri gitmesidir.

Sayın Başbakan 'burada parlamenter sistemin son Başbakanı olarak konuşuyorum' dedi. Olabilir ama demokrasi devam ediyor. 26. dönemdeki büyük başarımızı tarih yazacak. İnanıyorum ki siyasi tarihimize bu altın harflerle geçecektir. Öncelikle biz emanetin müdafi olduk ve 15 Temmuz'da bütün partiler olarak burayı terk etmedik.

26. dönem hepimizin iftihar edeceği bir dönemdir. Bunun ispatı kesindir. İnceleyince herkes bunu görecektir. Bir bütün haline geldik. Buradan 7 Ağustos doğdu. O ruh hep devam etti ve devam edecek. Milli menfaatlerde hep bir aradayız."

Kahraman, konuşmasının son kısmında şu şiiri okudu:

"Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül, bir küçük meyve için, dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süs, ya hayır de, yahut sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma, sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek, kibirle yürüyerek, yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma, tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül."