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Seçim önergesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 17:44 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Kahraman: - "26. dönemdeki büyük başarımızı tarih yazacak. İnanıyorum ki siyasi tarihimize bu altın harflerle geçecektir"

TBMM Genel Kurulu cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin önerge kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin önerge görüşüldü.

Siyasi parti grupları, Hükümet ve şahıslar adına konuşmaların ardından önerge, 386 evet oyuyla kabul edildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, sonucun açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, sonucun hayırlı olmasını diledi.

Seçimin çok önemli ve sandık demokrasinin kalbi olduğuna dikkati çeken Kahraman, şunları söyledi:

"Sandık ne derse o ve demokratik hayatın devamı ülkemizin gelişmesi için şarttır. Biz Cumhuriyetten, demokrasiden yanayız. Cumhuriyetle inşallah ilelebet devam edeceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bizim, hepimizin iştirak ettiği topyekün anayasamız. Halkın hakimiyeti devam edecek. Birbirimizi bazen kırıyoruz. Bazen kırıcı durumlar oluyor ama nasıl 15 Temmuz'da burada ve hep beraber idiysek, hep beraberiz. Bunlar geçici hadiseler. Hepimizin hedefi ülkemizin gelişmesi ve ileri gitmesidir.

Sayın Başbakan 'burada parlamenter sistemin son Başbakanı olarak konuşuyorum' dedi. Olabilir ama demokrasi devam ediyor. 26. dönemdeki büyük başarımızı tarih yazacak. İnanıyorum ki siyasi tarihimize bu altın harflerle geçecektir. Öncelikle biz emanetin müdafi olduk ve 15 Temmuz'da bütün partiler olarak burayı terk etmedik.

26. dönem hepimizin iftihar edeceği bir dönemdir. Bunun ispatı kesindir. İnceleyince herkes bunu görecektir. Bir bütün haline geldik. Buradan 7 Ağustos doğdu. O ruh hep devam etti ve devam edecek. Milli menfaatlerde hep bir aradayız."

Kahraman, konuşmasının son kısmında şu şiiri okudu:

"Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül, bir küçük meyve için, dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süs, ya hayır de, yahut sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma, sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek, kibirle yürüyerek, yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma, tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül."

Kahraman, elinden geldiğince adil olarak davranmak istediğini belirterek, "Beşeriz, hepimizin hatası olur. Helallik istiyorum, ben topyekün helal ediyorum. Yeni döneme başarılar diliyorum. Hepinize sağlık, afiyet diliyorum. Şehitlerimize Allah'ta rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kahraman, 23 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te özel birleşimde toplanmak üzere birleşimi kapattı.

- Fotoğraf

Görüşmeleri Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Genel Kurula katılarak takip etti.

Oylamanın ardından milletvekilleri Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaşarak selamlaştı.

Milletvekilleri ayrıca Başbakan Yıldırım ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile birlikte topluca hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bahçeli, CHP sıralarına da giderek, ön sıralardaki milletvekillerinin elini sıktı.

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