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"Seçim sonrası bedelli askerlik gündemde olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 18:49 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Seçimlerden sonra mutlaka bedelli askerlik gündemde olacak ve olumlu olarak değerlendirilecektir"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Seçimlerden sonra mutlaka bedelli askerlik gündemde olacak ve olumlu olarak değerlendirilecektir." dedi.

Dağ, seçim çalışmaları kapsamında, Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki iş yerleriyle kafe ve parkları ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Hamza Dağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları sırasında vatandaşların bedelli askerlik talepleriyle karşılaştıklarını vurgulayarak, şunları belirtti:

"Sahayı gezdiğimizde toplumda bedelli askerlik talepleriyle karşılaşıyoruz. Daha öncesinde benim milletvekili olduğum iki dönemde 2 defa bedelli askerlik çıkarmıştık. Seçimlerden sonra mutlaka bedelli askerlik gündemde olacak ve olumlu olarak değerlendirilecektir. Ama burada bir öncekilerden tecrübe ne yazık ki dışarıda çıkan ses ile başvurular arasında çok ciddi fark oluyor. Aslında 150 bin civarında başvuru beklerken 30 binler civarında başvurularda kaldığı dönemler oldu. İnşallah bu konuda bir durum söz konusu olursa, şartları tutanların başvuruları da istenen seviyede olur."

Türkiye'nin savunma sanayisi konusunda çok ileri noktalara geldiğini de dile getiren Dağ, bunun askeri ve ekonomik faydalarının olduğuna dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Askeri açıdan baktığımızda SİHA ve İHA'larla Fırat Kalkanı, Zeytindalı Harekatı ve şu andaki terör operasyonlarında çok büyük başarılar elde ediyoruz. Bunun yanında ATAK helikopterimiz de kendi üretimimiz. Altay tankı ve milli savaş gemisi ve 2015'den itibaren başlayan denizaltı çalışması da tamamlandığında bizlere çok büyük bir güç ve imkan sağlıyor. Bu askeri açıdan caydırıcılığı arttırıyor. Hem de şu anda gördüğümüz yaşadığımız gibi kendi askerimize olan güvenle birlikte hem Suriye'de hem Irak'ta hem de ülke içindeki terör unsurlarıyla etkin mücadelede çok büyük faydası oluyor."

Dağ, savunma sanayisinin iktisadi açıdan da çok büyük fayda sağladığına değinerek, "Bunlar katma değerli ihracatı yapılan bir koyup 10 kazandığınız işler. Şu anda 18 kat, bu konuda Ar-Ge harcamalarıyla birlikte ihracatın arttığını görüyoruz. En son Pakistan ile 30 tane Altay tankı siparişi yapıldığını görüyoruz. Diğer taraftan S-300'ler sadece para vereceğimiz işler değil aynı zamanda teknoloji transferi de yapacağımız işler." diye konuştu.

Askerlerin profesyonelleşmesine yönelik adımlar atıldığını anlatan Dağ, bunun da askeri anlamda başarıyı getirdiğini söyledi.

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