"Seçim sonuçları istikrar getirirse ekonomide sıçrama olacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önceki günkü grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018’de erken seçim çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim kararını açıklayarak, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" dedi. 26 Ağustos'un doğru bir tarih olmadığını anlatan Prof. Dr. Hasan Uslu, 24 Haziran tarihinin yerinde bir karar olduğunu belirtti.

"Yerel seçimlerde oluşabilecek olumsuzluklar olabilir ya da iki parti arasını bozmak isteyenlerin nifak tohumları ekmesi durumu olabilir. Bunun için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne alınmasını önerdi Devlet Bahçeli. Burada tarih de önemli. Neden 26 Ağustos tarihinde yapılıyor? Özellikle İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için genel kongresinin üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor. Yani 1 Eylül'e kadar İYİ Parti'nin seçime girememesi durumu söz konusu. Bunun önüne geçilebilmesi için böyle bir spekülasyon ortaya atıldı ama böyle bir tarihte olması durumunda tartışılması gereken asıl şey 24 Ağustos Cuma günü Kurban Bayramı tatilinin son günü. Dolayısıyla insanlar tatilde olacağı için ikamet adresleri dışında olacaklar ve seçime katılım konusunda isteksiz olabilirler. Sayın Cumhurbaşkanımızın önerdiği ve açıkladığı 24 Haziran tarihi belirsizlikleri ortadan kaldıran son derece yerinde bir tarihtir. Özellikle Cumhuriyet tarihinin önemli bir dönüm noktası olan ve atılımlarımızın devam edebilmesi ve geleceğin çok daha iyi olmasını sağlayacak bir seçim. Katılımın fazla olması dünya nezdinde de demokrasi açısından itibarımızı arttıracaktır."

"TÜRK LİRASI DEĞERLENEBİLİR"

24 Haziran tarihini değerlendiren Prof. Dr. Uslu, "Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 24 Haziran tarihi daha doğru bir tarihtir. Özellikle 24 Haziran tarihi belirsizlikleri ortadan kaldıran zamanlaması son derece yerinde bir tarihtir. Bir de maliyet açısından değerlendirmek lazım. Seçim faaliyeti açısından düşündüğünüz zaman partilere yapılacak yardımların hazineden 500 - 600 milyon TL civarında olduğunu düşünüyorum. Bu paranın hazineden karşılanacak olması ekonomiyi negatif etkileyecektir. Ancak bu ortamda da bir gider olması ile Merkez Bankası'nda küçük bir faiz artırımı olabilir. Bu da Türk Lirası'nda değerlenme sağlayabilir" diye konuştu.

"SEÇİMDEN SONRA İSTİKRAR SAĞLANIRSA EKONOMİMİZDE SIÇRAMA OLACAK"

Seçim maliyetlerinde adayların da harcayacağı paraların da söz konusu olduğunu belirten Prof. Dr. Uslu, "2 milyar TL'ye yakın bir harcama söz konusu. Bu da piyasayı özellikle adayların harcamalarından dolayı bazı sektörleri olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Seçim dönemleri yatırımcılar için ara dönemlerdir. Yatırımcılar bu dönemde yatırım yapmaz ama seçimden sonraki istikrarı gördükleri zaman inanıyorum ki ekonomimizde iyi yönde bir sıçrama olacaktır" ifadelerini kullandı.

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